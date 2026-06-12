Colón detalló el operativo para la despedida del Pulga

La institución brindó precisiones sobre el acceso al estadio para el homenaje de Luis Miguel Rodríguez. Habrá ingresos especiales para distintos grupos de socios e hinchas, además de modificaciones en algunos sectores de plateas.

La cuenta regresiva para la despedida de Luis Miguel Rodríguez ya comenzó y Colón ajusta los últimos detalles para una jornada que promete quedar grabada en la memoria del pueblo sabalero.

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Con una importante convocatoria prevista para este sábado en el estadio Brigadier López, la dirigencia rojinegra difundió una serie de medidas vinculadas al ingreso del público, con el objetivo de agilizar el acceso y evitar inconvenientes durante un evento que tendrá características especiales.

Aclaraciones sobre las entradas para la despedida del Pulga Rodríguez

Uno de los aspectos que más consultas generó fue la promoción 2x1. Desde la institución se informó que el beneficio será válido exclusivamente para quienes realizaron la compra a través de la plataforma digital y presenten el código QR correspondiente al momento de ingresar.

En contrapartida, las invitaciones especiales emitidas en formato físico serán individuales y no estarán alcanzadas por dicha promoción.

La intención del club es ordenar el acceso desde los distintos sectores para evitar demoras en las puertas del estadio.

Beneficios para distintos sectores del estadio de Colón

En el comunicado también se confirmó que los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo, aunque deberán hacerlo acompañados por un adulto que cuente con entrada habilitada.

Además, será obligatorio presentar el DNI y asistir con la camiseta de Colón.

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Por otra parte, los jubilados tendrán acceso gratuito mediante la presentación del carnet correspondiente.

Mientras tanto, las personas con discapacidad también ingresarán sin costo mostrando la documentación que acredite su condición. En estos casos, se permitirá además el acceso de un acompañante sin cargo. Ambos serán ubicados en la Popular Norte.

Reubicación en las plateas

Otra de las novedades está relacionada con la Platea Oeste, que para esta ocasión tendrá una disposición especial.

Ese sector fue reservado para familiares de Luis Miguel Rodríguez y allegados de los futbolistas que participarán del encuentro homenaje.

Por tal motivo, quienes habían adquirido entradas para esa ubicación serán trasladados a la Platea Este.

El último baile del ídolo de Colón

La despedida del Pulga moviliza a todo Colón. No se trata de un partido más, sino del reconocimiento a uno de los futbolistas más determinantes de la historia reciente del club.

Capitán, figura y símbolo de la conquista de la Copa de la Liga Profesional en 2021, Rodríguez recibirá el cariño de una multitud que se prepara para agradecerle años de magia con la camiseta rojinegra.

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Mientras tanto, el club trabaja para que la organización esté a la altura de un evento que ya es considerado histórico para la institución.

Porque más allá del espectáculo y de los nombres que estarán presentes, la jornada tendrá un protagonista excluyente: el "10" que marcó una época y que volverá a encontrarse con su gente para una despedida que promete emociones desde el primer minuto.