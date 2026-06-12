El Senado provincial reconoció el Pulga Rodríguez por su legado deportivo

La Cámara de Senadores puso en valor la trayectoria del exfutbolista Luis Miguel Pulga Rodríguez y su historia de esfuerzo y superación

La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó un homenaje al futbolista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez , en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a los valores que marcaron su carrera profesional. El acto fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara y senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, y contó con la presencia del homenajeado.

El acto reunió a una importante cantidad de asistentes que colmaron el recinto de la Cámara de Senadores y sus barras, acompañando al homenajeado en una ceremonia cargada de emoción. Participaron además legisladores provinciales, autoridades de la Cámara e invitados especiales, entre ellos el presidente del Club Atlético Colón, José Alonso, junto a integrantes de la Comisión Directiva; el director de Partidos de la Liga Profesional de Fútbol, Ariel Sclafani; y el representante del futbolista, Roberto San Juan.

La palabra emocionada del homenajeado

Visiblemente emocionado -pese a autodefinirse como una persona “poco demostrativa”- Rodríguez agradeció a las autoridades, legisladores, familiares y amigos presentes por el reconocimiento recibido. “Es un premio a la carrera y al sacrificio. Muchas veces la vida del futbolista parece muy fácil, pero no lo es porque demanda un gran esfuerzo rendir todos los fines de semana”, manifestó. Además, agregó: “Soy un privilegiado por estar acá, estoy muy emocionado y agradecido por este homenaje”.

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Al recordar los momentos más importantes de su carrera, expresó: “A medida que pasa el tiempo se va agigantando más lo que conseguimos y sigo sosteniendo lo que dije en aquel momento: cuando uno alcanza a tocar la gloria se da cuenta de que no se compra con nada”.

El reconocimiento al Pulga Rodríguez

Como parte de la ceremonia, el “Pulga” Rodríguez firmó el Libro de Distinciones de la Cámara de Senadores, donde dejan testimonio de su visita aquellas personalidades reconocidas por sus aportes a la sociedad en ámbitos como el deporte, la cultura, la ciencia y otras actividades destacadas.

Posteriormente recibió un diploma alusivo a la Resolución aprobada por unanimidad que permitió la realización del homenaje. Además, la Cámara de Senadores le entregó distintos presentes institucionales, entre ellos una acuarela del artista plástico santafesino Gustavo Pueyo, un poncho santafesino y un mate.

Por su parte, el presidente de Colón, José Alonso, hizo entrega de una placa recordatoria en nombre de la institución rojinegra, sumándose así a un reconocimiento que puso en valor no solo los logros deportivos de Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, sino también la historia de esfuerzo, humildad y compromiso que lo convirtió en una de las figuras más queridas y respetadas del fútbol argentino.

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Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia estuvo a cargo del presidente del Club Atlético Colón, José Alonso, quien recordó la llegada de Rodríguez a la institución y el papel fundamental que desempeñó en la obtención de la Copa de la Liga Profesional 2021, el primer título de máxima categoría en la historia del club.

“Cuando llegó a Santa Fe lo hizo con una convicción: dijo que venía por la gloria y de a poquito fue insertando esa idea que terminó derivando en esa copa que con tanto orgullo llevamos los sabaleros”, afirmó.

Asimismo, destacó la identificación del futbolista con la institución y con la ciudad, y sostuvo que “esa magia que él tiene es el barro argentino. El Pulga es una persona auténticamente de ese fútbol que te hace poner de pie para aplaudir una jugada magistral”. Finalmente, le expresó su agradecimiento por todo lo que brindó a la institución y le deseó éxitos en la nueva etapa que inicia tras su retiro de la actividad profesional.

Al dirigirse a los presentes, Michlig agradeció al futbolista por aceptar “este reconocimiento votado por unanimidad por la Cámara más federal de la provincia” y realizó un repaso por una carrera que lo llevó desde sus orígenes humildes en Tucumán hasta convertirse en uno de los grandes referentes del fútbol argentino.

“Es un homenaje muy sentido y de corazón el que realizamos”, expresó el presidente provisional, quien destacó especialmente el ejemplo que representa Rodríguez para las nuevas generaciones. “Es un honor realizar reconocimientos a personas que son un ejemplo para los niños, de que con esfuerzo, constancia, dedicación y sacrificio se puede llegar a lo más alto”. Asimismo, sostuvo que “en buena hora que los equipos del interior puedan salir campeones del fútbol argentino” y remarcó que el delantero “dejó un hermoso recuerdo en cada cancha que pisó”.

También recordó que el próximo domingo el futbolista tendrá su despedida junto al pueblo sabalero y concluyó: “Gracias Pulga por los goles, por tus gambetas, por tus títulos y por todo lo que dejaste, a través del fútbol, en los corazones de tantos pibes que siempre tendrán un ejemplo a seguir: tu ejemplo”.