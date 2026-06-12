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Canadá se sumó a la fiesta y completó una inédita doble inauguración

Toronto abrió oficialmente su capítulo en la Copa del Mundo con una ceremonia cargada de música, identidad y diversidad cultural. Ahora todas las miradas apuntan a Estados Unidos, que tendrá su propio acto de apertura.

12 de junio 2026 · 17:41hs
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Canadá se sumó a la fiesta y completó una inédita doble inauguración

El Mundial 2026 continúa rompiendo moldes. Tras el espectacular acto realizado en el estadio Azteca de Ciudad de México, Canadá tuvo este viernes su propia ceremonia inaugural antes del encuentro que disputaron Canadá y Bosnia Herzegovina en el Toronto Stadium.

Fue una celebración distinta, con una fuerte impronta cultural y artística que buscó reflejar uno de los valores que más identifica al país norteamericano: la convivencia de distintas comunidades bajo una misma identidad.

Toronto se vistió de rojo y blanco

Desde mucho antes del inicio del partido, el estadio se transformó en una gran fiesta. Las tribunas se llenaron de los colores nacionales y el espectáculo tomó forma a través de un desfile musical que reunió a varios de los artistas más reconocidos del país.

Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy fueron algunas de las figuras que participaron de una puesta en escena que mezcló música, danza y representaciones culturales.

La FIFA eligió mostrar a Canadá como un país abierto al mundo, con una sociedad construida a partir de la diversidad y el respeto por las distintas tradiciones.

Un anfitrión que debuta en grande

A diferencia de México y Estados Unidos, que ya cuentan con una extensa historia mundialista, Canadá vive una experiencia inédita como organizador de una Copa del Mundo masculina.

Toronto y Vancouver serán las dos ciudades encargadas de recibir los partidos que se disputarán en territorio canadiense. Entre ambas albergarán 13 encuentros de los 104 programados para el certamen.

Por eso, la ceremonia tuvo también un fuerte componente simbólico: fue la presentación oficial de Canadá ante millones de espectadores alrededor del planeta.

Un formato que cambia la historia

La edición 2026 no solo será recordada por la ampliación a 48 selecciones. También quedará marcada por la inédita decisión de realizar una ceremonia inaugural en cada uno de los países organizadores.

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México abrió el telón el jueves en el Azteca. Canadá tomó la posta este viernes en Toronto. Y la trilogía se completará en Estados Unidos con una nueva celebración previa al partido entre el seleccionado local y Paraguay.

El recuerdo del Azteca sigue presente

La fiesta mexicana todavía genera repercusiones. Más de 87 mil espectadores colmaron el Azteca para disfrutar de un espectáculo que reunió a Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin y Shakira, entre otras figuras.

Además, hubo momentos cargados de emoción con el desfile de las 48 selecciones participantes, la interpretación del himno oficial "DNA" y la presentación del trofeo de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Canadá escribió su propia página en la historia del torneo y dejó en claro que el Mundial 2026 será mucho más que una competencia de fútbol: también será una enorme celebración cultural repartida entre tres países y millones de aficionados alrededor del mundo.

Canadá Mundial Estados Unidos
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