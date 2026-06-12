El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado"

El ídolo de Colón, Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, recibió la distinción a días de jugar su partido de despedida. “Fuimos muy felices con la familia, acá en Santa Fe”, dijo agradecido.

El Concejo Municipal realizó este viernes un homenaje al futbolista Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y a los valores que marcaron su carrera profesional. El acto fue encabezado por el presidente del Cuerpo, Sergio “Checho” Basile, y por el concejal Ignacio Laurenti, autor de la iniciativa.

A horas del “Último baile”, su partido de despedida en el Club Atlético Colón, el futbolista recibió la distinción de “Deportista Destacado”, en un recinto colmado por familiares, amigos, dirigentes, compañeros y simpatizantes sabaleros.

“Como hincha de Colón, estoy muy feliz de recibir a este ídolo sabalero que tantas alegrías nos dio con su juego y, fundamentalmente, con sus goles. Pero más allá de estas sensaciones personales, quiero reconocer en tu figura, Pulga querido, un valor que es ejemplo para nuestros niños y niñas, y para toda la sociedad: tu esfuerzo, constancia y dedicación te permitió llegar a lo más alto, a pesar de una infancia con dificultades”, expresó Basile.

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Luego, agregó: “Hoy te retirás sabiendo que hiciste feliz a muchos hinchas y con el respeto ganado en cada cancha que pisaste. Agradecemos tu juego, tus goles y por permitirnos poner en la vidriera nacional a la ciudad de Santa Fe”.

El concejal Laurenti aseguró que “hoy no estamos destacando sólo los colores, sino los valores del deporte, por eso la declaración es la de deportista destacado. Más allá del campeonato que nos diste, valoramos todo el esfuerzo que ha hecho desde muy chiquito, lo que le tocó vivir y que pudo seguir adelante para llegar a ser campeón y a posicionar a la ciudad de Santa Fe a nivel nacional e internacional”.

Durante el acto también dirigieron sentidas palabras hacia el Pulga los concejales Leonel Méndez, Lucas Simoniello, Pedro Medei y Violeta Quiroz.

El Pulga Rodríguez muy contento y agradecido

El Pulga expresó que “recibir estos homenajes es muy impresionante para uno que no es de Santa Fe. Viví poco tiempo acá, pero parece que estuve toda la vida porque desde que llegué me trataron como un santafesino más. Estoy muy contento y agradecido”.

Consultado por cómo se siente de cara a la despedida del domingo reconoció que está “más nervioso que cuando jugamos la final”.

Por último, destacó el cariño que recibe en las calles santafesinas: “Obviamente que cuando enfrentábamos a Unión no nos querían tanto, pero siempre salí por las calles a todos lados y jamás tuve ningún problema; el respeto fue siempre mutuo, porque uno también es respetuoso con los rivales que le toca enfrentar. Fuimos muy felices con la familia, acá en Santa Fe”.

Al terminar el acto, el Pulga tuvo la generosidad de sacarse fotos y estampar su firma en las camisetas de la gran cantidad de hinchas que se acercaron al recinto para acompañarlo en el homenaje.

Su trayectoria como deportista con el foco en Colón

La declaración del Concejo pone de relieve los datos más destacados de la trayectoria deportiva del futbolista Luis Miguel Rodríguez y de su historia de vida.

El “Pulga”, como se lo conoce popularmente, es el segundo máximo goleador histórico del Club Atlético Tucumán, donde es recordado por haber logrado el ascenso a la Primera División en 2009 y 2015 y obtener el subcampeonato de la Copa Argentina 2016-17.

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Es ídolo en Colón, fue elegido como figura de la Copa de la Liga Profesional 2021, en la que consiguió el primer título del club en su historia el 4 de junio de 2021.

En su infancia, Rodríguez realizó trabajos de albañilería, pintura y otros oficios para ayudar a su numerosa familia de nueve hermanos a escapar de la pobreza. Su padre, Pocholo, a pesar de las limitaciones económicas, logró comprarle un par de botines para que no siguiera jugando descalzo.

A los 13 años de edad, Rodríguez se trasladó a Italia para jugar en el Arezzo, que en esa época competía en la Serie B, la segunda división del fútbol italiano. Formó parte de las divisiones inferiores del Inter de Milán y participó en la copa mundial de fútbol base que se jugó en la isla de Gran Canaria en 2003.

En 2018 llegó una oferta del presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, para incorporarse a su club. Con 34 años asumió un nuevo compromiso en el "Sabalero", dirigido por Julio Comesaña, donde jugó la Copa Sudamericana. En el club santafesino volvió a tener actuaciones destacadas, tanto en el Campeonato de Primera División como en la Copa Sudamericana, especialmente en esta última, donde en 2019 Colón llegó a su primera final internacional.

El 4 de junio de 2021, se proclamó campeón de la Copa de la Liga Profesional 2021 con el Club Atlético Colón, el primer título del club santafesino en sus 116 años de historia, al ganarle la final a Racing por 3-0. Rodríguez, además, se consagró como goleador del torneo.