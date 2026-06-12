Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

El Instituto Provincial de Estadística y Censos difundió los precios medios de los principales productos que releva para el Índice de Precios al Consumidor provincial

El Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) dio a conocer el informe de precios medios de los principales productos relevados para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Santa Fe correspondiente a mayo de 2026.

Los datos reflejan la evolución de alimentos y bienes de consumo masivo en la provincia, con fuertes diferencias entre los distintos rubros.

Entre los productos más representativos de la canasta básica, el asado registró un precio promedio de $22.061,07 por kilogramo, consolidándose como uno de los alimentos que más impactan en el presupuesto de las familias santafesinas.

Por su parte, el pan francés tipo mignon alcanzó un valor promedio de $3.300,82 por kilo, mientras que el pan lacteado de 390 gramos se ubicó en $4.069,17 por unidad.

Los alimentos básicos continúan en niveles elevados

El informe del IPEC muestra que otros productos esenciales también mantienen precios elevados:

Arroz blanco simple: $1.884,32 por kilo.

Harina de trigo común: $1.014,69 por kilo.

Fideos secos tipo guisero (500 gramos): $1.460,82.

Galletitas dulces sin relleno (150 gramos): $1.537,01.

Galletitas de agua (250 gramos): $1.559,02.

Estos valores corresponden al promedio relevado durante mayo en los comercios incluidos en la muestra utilizada para la elaboración del IPC de Santa Fe.

La carne sigue siendo uno de los principales gastos del hogar

Dentro de los productos analizados, la carne vacuna continúa representando uno de los mayores desembolsos para los hogares. El precio promedio del asado se mantuvo por encima de los $22.000 por kilo durante mayo, reflejando el peso que tiene este alimento en la estructura de gastos familiares.

Al mismo tiempo, productos panificados como el pan francés y el pan lacteado también registran valores significativamente superiores a los observados un año atrás, en línea con el proceso de actualización de costos que atraviesa la cadena alimentaria.

carniceria carne gondola asado carne vaca.jpg Es inminente un aumento de entre el 10 y el 15% en el precio de la carne en Santa Fe.

Qué son los precios medios que publica el IPEC

Los precios medios de productos relevados para el IPC son valores de referencia elaborados por el IPEC a partir de los relevamientos realizados en distintos comercios de la provincia. Estos datos permiten conocer la evolución de los precios de bienes representativos del consumo de los hogares santafesinos y constituyen una herramienta complementaria para analizar la dinámica de la inflación en Santa Fe.

El organismo aclara que los valores publicados son promedios estadísticos y pueden variar según la localidad, el comercio y las características específicas de cada producto.