Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

Ezequiel Medrán fue respaldado públicamente por José Alonso, pero el presente futbolístico y la necesidad de resultados colocan al partido ante Defensores de Belgrano como una prueba clave.

Colón atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. El equipo acumula actuaciones irregulares, dejó escapar puntos importantes en las últimas fechas y, aunque continúa dentro de los puestos de clasificación, el margen de error comienza a reducirse. En ese contexto, el nombre de Ezequiel Medrán aparece cada vez más en el centro de la escena.

El entrenador fue ratificado por la dirigencia y especialmente por el presidente José Alonso, quien en las últimas horas salió a respaldar públicamente su gestión. Sin embargo, el clima que rodea al equipo dista mucho de ser tranquilo y el encuentro de este sábado ante Defensores de Belgrano asoma como una verdadera prueba de carácter.

Colón visitará desde las 15.30 al Dragón en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Juan Pafundi, en un partido que puede tener un peso específico mucho mayor que tres puntos.

Un respaldo que tiene límites en Colón

La dirigencia sabalera intenta transmitir calma en medio de la tormenta. Alonso fue contundente al analizar el presente del equipo y evitó cargar responsabilidades exclusivamente sobre el cuerpo técnico.

"Estamos a tres puntos de estar hablando de otra realidad. Perdieron puntos rivales directos y nosotros seguimos ahí. Lo que tiene que hacer un dirigente es serenarse para tomar decisiones inteligentes", afirmó.

Medrán.jpg Prensa Colón

Además, defendió la calidad del plantel y consideró que el equipo mereció más en varios partidos. "Creo que Colón, dentro de la Primera Nacional, es uno de los equipos que más sobresale en cuanto a calidad de jugadores. Nos faltan esas pequeñas cosas que no nos permitieron ganar cuatro o cinco puntos que hoy nos tendrían más arriba", sostuvo.

Incluso fue más allá al referirse directamente al entrenador. "No tenemos motivo para decirle algo al técnico porque ha cosechado una cantidad de puntos importantes, no está mal ubicado Colón".

Pero en la misma declaración también dejó una puerta abierta. "Por supuesto que si los resultados son negativos, ahí tendremos que tomar una determinación como dirigente, como ocurre en cualquier club".

Una frase que refleja el respaldo actual, aunque también marca claramente que la paciencia no es ilimitada.

Colón, con tres partidos para recuperar terreno

Más allá de las declaraciones, el calendario aparece como el gran desafío inmediato para Medrán. Colón comenzará este sábado una exigente seguidilla de tres encuentros consecutivos fuera de Santa Fe. Primero visitará a Defensores de Belgrano, luego deberá viajar a Resistencia para enfrentar a Chaco For Ever y, tras el receso, continuará su camino ante Deportivo Madryn.

Tres escenarios complejos para un equipo que necesita reencontrarse con su mejor versión y volver a sumar de a tres para no perder contacto con los puestos de vanguardia.

Actualmente, el Sabalero ocupa la quinta posición de la Zona A y se encuentra a cinco unidades del líder Deportivo Morón, que tampoco tendrá una parada sencilla ya que visitará a Ciudad Bolívar. Por eso, el margen todavía existe. Pero para aprovecharlo, Colón necesita una reacción inmediata.

El mercado de pases también juega

Mientras tanto, la dirigencia ya comenzó a trabajar en la búsqueda de refuerzos para la segunda rueda, en coordinación con la secretaría técnica encabezada por Diego Colotto y atendiendo a los pedidos realizados por Medrán.

La intención es potenciar especialmente la zona ofensiva, uno de los sectores donde el equipo mostró mayores dificultades para transformar dominio en goles y puntos.

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Sin embargo, ningún refuerzo podrá reemplazar la necesidad inmediata de resultados. Por eso, más allá de las incorporaciones que puedan llegar, las próximas semanas aparecen como determinantes para el futuro de Colón y también para el proyecto encabezado por Medrán.

El respaldo institucional está. Ahora el entrenador necesita que el equipo responda dentro de la cancha. Porque en la Primera Nacional, como suele ocurrir, las palabras sostienen, pero los resultados terminan definiendo todo.