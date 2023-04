Dady Brieva: "Estoy desilusionado; ¿Cristina por qué no nos hablás y nos decís algo?"

El conductor del programa que se emite todos los domingos en el canal de noticias C5N tomó las palabras de su invitado y se permitió abrir su corazón para enviar un mensaje político. “Siento que no movemos la aguja”, sinceró. “La verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado, la verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”, introdujo.

Y continuó : “Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo”. “Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”.

Olveira intentó tranquilizar al actor. Dijo que hasta hace muy poco tiempo había muchos jóvenes entusiasmados con las ideas políticas de Néstor y Cristina Kirchner y actualmente Axel Kicillof es un dirigente “sencillo, que está haciendo una gobernación de maravillas, se mete en los barrios y manda a su gente a los barrios”.

No obstante, el párroco reconoció que muchas veces “cuesta mover la aguja”. “Con este pobre hombre que asesinaron, el chofer, nos dieron a entender que los índices de asesinato habían subido y sin embargo esos números no se pueden mentir; se mata a alguien, se anota, y bajó un montón”, dijo.

Y completó: “Pero te repiten todos los días que aumentó (la cantidad de homicidios) y te lo terminás creyendo... Sí, te afanan el celular cuando salís a las 5 de la mañana de tu casa y eso te jode un montón, pero de ahí a decir que aumentaron los índices de asesinato... tenemos del otro lado mucha mentira”.