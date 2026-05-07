El siniestro ocurrió este jueves por la tarde en la intersección de avenida Blas Parera y Teniente Loza. Dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Cullen. "Vi cómo el auto se levantaba por el aire", relató el camionero.

"El auto voló": el dramático testimonio del camionero tras un impresionante choque en el norte de la ciudad

Un espectacular accidente de tránsito conmocionó a los vecinos y transeúntes del norte de la ciudad de Santa Fe este jueves. Minutos después de las 16, un auto y un camión de transporte protagonizaron una fuerte colisión en la transitada esquina de avenida Blas Parera y Teniente Loza, en la mano que circula hacia el sur.

La violencia del impacto fue tal que el automóvil salió despedido hacia el cantero central , donde quedó incrustado contra un poste de alumbrado público . Como resultado del choque, dos ocupantes del Corsa sufrieron lesiones y fueron asistidos por los servicios de emergencia, que determinaron su traslado inmediato al Hospital José María Cullen. Al cierre de esta edición, se aguardaba el parte médico para conocer la gravedad de las heridas.

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"Nadie se explica cómo terminó así"

El chofer del camión, quien resultó ileso, manifestó su desconcierto ante la mecánica del accidente. Según su testimonio, el primer contacto se produjo en el lateral izquierdo de su vehículo mientras él cruzaba de Teniente Loza hacia la avenida.

“Vi cómo aparecía un auto levantándose en el aire. Nadie se explica cómo terminó en esa posición”, declaró el conductor del transporte de carga visiblemente afectado por la situación.

Peritajes tras el violento choque

El escenario posterior al choque reflejaba la magnitud del siniestro: el frente del Chevrolet Corsa color bordó quedó totalmente destruido y con sus ejes deformados. En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de Criminalística para establecer fehacientemente cómo se produjo la colisión.

Debido a la posición en la que quedó el vehículo y las tareas de asistencia, el tránsito en la zona de Blas Parera y Teniente Loza se vio parcialmente restringido, generando demoras en el flujo vehicular del sector durante gran parte de la tarde.