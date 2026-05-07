Aston Villa y Friburgo jugarán la final de la Europa League

Tras caer 1-0 en la ida, Aston Villa se tomó revancha y aplastó 4-0 a Nottingham Forest. En tanto, Friburgo dio vuelta la serie ante Sporting Braga

Aston Villa , de los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, goleó este juves por 4-0 en el duelo de equipos ingleses a Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League , donde se enfrentará con Friburgo de Alemania.

Los autores de los goles fueron el inglés Ollie Watkins, Buendía y el escocés John McGinn, este último por duplicado. El Aston Villa llegaba a este encuentro con la obligación de ganar, ya que la ida, que se llevó a cabo la semana pasada, había terminado en triunfo 1-0 para el Nottingham Forest.

Lejos de sentir la presión de verse abajo en el global, Aston Villa jugó en un altísimo nivel desde el inicio del encuentro y pudo abrir el marcador a los 36 minutos, cuando Buendía hizo una grandísima jugada individual para desbordar y asistir a Watkins, quien solo tuvo que empujar la pelota con el arco libre en el área chica.

El mismo Buendía, que fue una de las figuras del partido, anotó el 2-0 de penal a los 11 minutos del complemento con una precisa ejecución cruzada. De esta manera, los Villanos se ponían en ventaja en el global por primera vez en toda la serie.

El 3-0 que comenzaba a liquidar el asunto llegó solo 20 minutos después, cuando McGinn definió con mucha categoría luego de una gran contra, en la que el Villa encontró grandes espacios gracias a la desesperación que comenzaba a apoderarse de sus rivales.

Finalmente, el 4-0 definitivo llegó a los 35 minutos de la segunda nuevamente de la mano de McGinn, con una definición muy parecida a la de su gol anterior, pero en esta ocasión al primer palo.

Gracias a esta goleada, el Aston Villa se impuso 4-1 en el global y avanzó a la gran final del segundo torneo de clubes más importante de Europa, que se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo en el Besiktas Park de la ciudad de Estambul, en Turquía.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE BUENDÍA PARA EL VILLA FINALISTA | Aston Villa 4-0 Nottingham F. | RESUMEN

El otro finalista de la Europa League

El rival del Aston Villa en el partido decisivo será el Friburgo de Alemania, que le ganó 3-1 como local al Sporting Braga de Portugal para dar vuelta la historia e imponerse 4-3 en el global.