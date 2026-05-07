El Gobierno provincial firmó un convenio con la Municipalidad capitalina para financiar tareas de saneamiento de reservorios, reparación de desagües y refuerzo de estaciones de bombeo. Las acciones se enmarcan en el plan preventivo ante una posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

Reservorios, desagües y estaciones de bombeo: refuerzan el drenaje urbano en Santa Fe para anticiparse a El Niño

El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de la capital provincial firmaron un convenio para ejecutar nuevas obras hídricas destinadas a fortalecer el sistema de drenaje urbano y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias climáticas.

La inversión prevista supera los $660 millones y se suma a otra licitación ya realizada por más de $1.300 millones para la limpieza de conductos subterráneos y sistemas de drenaje en distintos sectores de la ciudad.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente Juan Pablo Poletti; el secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; y el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi.

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Según informaron desde la Provincia, los trabajos apuntan a mejorar el funcionamiento del sistema hídrico urbano mediante tareas de saneamiento de reservorios, reparación de desagües, mantenimiento de defensas y refuerzo de estaciones de bombeo.

“El objetivo es recuperar y sostener la capacidad operativa que deben tener las defensas hídricas de la ciudad”, sostuvo Mijich al referirse a las intervenciones previstas.

Entre las principales obras anunciadas se encuentra el saneamiento urbano del reservorio de Barranquitas Sur, uno de los principales reservorios de la ciudad, con una inversión superior a los $291 millones.

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Además, se destinarán casi $370 millones para reparar el talud lateral del Puerto Santa Fe Dique II, una intervención considerada clave para garantizar el correcto funcionamiento del desagüe de calle Rioja.

En paralelo, la Provincia avanzará en el refuerzo de estaciones de bombeo mediante la incorporación de siete nuevos equipos con capacidad de 600 metros cúbicos por hora, la reparación de otras cinco bombas y la disponibilidad de grupos electrógenos para emergencias.

Las acciones forman parte de una estrategia preventiva ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño durante el segundo semestre de 2026.

En ese sentido, Poletti señaló que desde comienzos de año el Municipio y la Provincia vienen desarrollando tareas conjuntas para anticiparse a escenarios de lluvias intensas. “Estamos trabajando con previsión para llegar a tiempo”, afirmó.

El intendente destacó además que ya fueron reacondicionadas todas las estaciones de bombeo y que se avanzó en la reposición de equipos para garantizar su funcionamiento.

Por otra parte, el Gobierno provincial informó que continúan los trabajos de refuerzo del sistema de defensas del Gran Santa Fe y que la rehabilitación del Terraplén Garello ya presenta un avance superior al 75 %.

Mientras tanto, el Municipio mantiene operativos de limpieza de bocas de tormenta, cámaras de captación, canales a cielo abierto y reservorios, además de tareas de recambio de cañerías y reparación de equipamiento para recuperar capacidad de drenaje en sectores críticos de la ciudad.