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Nuevo aumento en el transporte interurbano: viajar entre Santa Fe y Santo Tomé ya supera los $2.200

Desde este viernes 8 de mayo rige un incremento del 30,57% autorizado por la provincia. El viaje a Sauce Viejo roza los $3.800 y el trayecto más largo, hasta Los Zapallos, ya cuesta casi $6.800. Advierten sobre el impacto de estos costos en la dinámica metropolitana.

7 de mayo 2026 · 19:38hs
Nuevo aumento en el transporte interurbano: viajar entre Santa Fe y Santo Tomé ya supera los $2.200

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Nuevo aumento en el transporte interurbano: viajar entre Santa Fe y Santo Tomé ya supera los $2.200

Moverse por el Gran Santa Fe será, desde este viernes, sensiblemente más caro. El nuevo cuadro tarifario para el transporte interurbano de pasajeros aplicará un aumento del 30,57% convalidado por el Gobierno de Santa Fe.

El ajuste golpea de lleno el bolsillo de miles de trabajadores y estudiantes que diariamente se desplazan entre la capital y las localidades vecinas.

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Con los nuevos valores, el servicio que conecta Santa Fe con Santo Tomé (ramales Negro, Azul y Verde) se unificó en $2.284,98. Por su parte, quienes realicen el trayecto hacia Sauce Viejo deberán desembolsar $3.773,47 por cada tramo.

Las nuevas tarifas, punto por punto

El impacto del incremento se distribuye de la siguiente manera en los principales corredores de la región:

Santa Fe - Santo Tomé: $2.284,98.

Santa Fe - Sauce Viejo: $3.773,47.

Recorridos locales: Viajar dentro de la misma jurisdicción (solo Santo Tomé o solo Sauce Viejo) ahora cuesta $2.100.

Trayecto largo (Ramal C Verde): Unir Sauce Viejo con Los Zapallos asciende a $6.783,11.

El desafío de la "ciudad de proximidad"

Este nuevo ajuste no solo tiene un impacto económico directo, sino que también reabre el debate sobre la planificación urbana en la región. En sintonía con los recientes aumentos, especialistas como Miguel Rodríguez, decano de la FADU, advierten que la conectividad es vital para el sostenimiento de las áreas centrales.

Ante el encarecimiento sostenido de los traslados y la tendencia de los vecinos a mudarse hacia la periferia, surge la necesidad de repensar la capital bajo modelos de "proximidad" o la denominada "ciudad de los 15 minutos". El objetivo de estos modelos es reducir la dependencia del transporte interurbano y garantizar que los servicios esenciales estén al alcance de los vecinos sin que la movilidad represente una carga insostenible para su economía.

transporte interurbano Santa Fe Santo Tomé tarifas
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