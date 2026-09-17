Día del Profesor: por qué se celebra el 17 de septiembre en Argentina

Cada 17 de septiembre se conmemora en Argentina el Día del Profesor. La fecha recuerda a José Manuel Estrada, una figura destacada de la educación y la cultura del país. Más allá del homenaje, la jornada invita a poner en perspectiva el trabajo de quienes enseñan en las aulas.

Cada año, el calendario educativo argentino reserva el 17 de septiembre para celebrar el Día del Profesor , una fecha que reconoce a quienes se desempeñan en la enseñanza , especialmente en el nivel secundario y en la educación superior .

La elección de esta fecha no es casual. El día recuerda el fallecimiento de José Manuel Estrada , ocurrido el 17 de septiembre de 1894 . Abogado, escritor, historiador y docente, Estrada tuvo una participación relevante en los debates educativos de la Argentina durante la segunda mitad del siglo XIX.

Quién fue José Manuel Estrada

José Manuel Estrada nació en Buenos Aires en 1842 y desarrolló buena parte de su trayectoria vinculada a la educación, la historia y la vida intelectual del país.

Fue profesor y ocupó distintos cargos relacionados con la enseñanza. También se destacó por sus estudios históricos y por su participación en los debates sobre el sistema educativo argentino.

Su vínculo con la educación fue especialmente fuerte. En 1869 fue designado profesor de Historia Argentina e Instrucción Cívica en el Colegio Nacional de Buenos Aires y posteriormente estuvo al frente de otras instituciones educativas.

Estrada murió en Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 1894, a los 52 años. Décadas más tarde, esa fecha quedó establecida como jornada de reconocimiento a los profesores argentinos.

Enseñar va mucho más allá de dar una clase

El Día del Profesor también permite mirar el trabajo docente desde una perspectiva que excede el momento frente al curso. Una clase supone planificación, selección de contenidos, preparación de materiales, evaluación y seguimiento de los estudiantes. A eso se suman tareas que muchas veces permanecen fuera de escena: reuniones, correcciones, comunicación con las familias, trabajo institucional y formación continua.

En un sistema educativo atravesado por cambios tecnológicos, nuevas formas de acceder a la información y transformaciones en los vínculos dentro de las aulas, el rol del profesor también se fue modificando.

La tarea ya no consiste solamente en transmitir conocimientos. También implica ayudar a interpretar información, desarrollar pensamiento crítico, acompañar procesos de aprendizaje y construir herramientas para que los estudiantes puedan desenvolverse de manera autónoma.

Un reconocimiento que se mantiene vigente

La fecha tiene, entonces, una doble dimensión. Por un lado, recupera la figura histórica de José Manuel Estrada y su aporte a la educación argentina. Por otro, ofrece cada año una oportunidad para reconocer una profesión que tiene un impacto directo en las trayectorias educativas de millones de estudiantes.

En tiempos en los que la escuela enfrenta nuevos desafíos, el Día del Profesor vuelve a poner en escena una pregunta que atraviesa cualquier sistema educativo: qué significa enseñar y qué necesitan hoy los estudiantes de quienes tienen a cargo esa tarea.

El 17 de septiembre funciona así no solo como una fecha del calendario escolar, sino también como una oportunidad para valorar el trabajo cotidiano de los docentes que hacen de la enseñanza su profesión.