Cabra Da Peste se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 19 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

En el marco de su recorrido por los principales escenarios del país, Cabra Da Peste confirma su regreso a la ciudad de Santa Fe para brindar un show arrollador el sábado 19 de septiembre a las 21 hs en Tribus .

La cita será una oportunidad imperdible para reencontrarse con la potencia en vivo de uno de los fenómenos más contundentes de la escena independiente argentina actual .

Con una energía escénica que convierte cada fecha en una auténtica “kermesse” de barrio, el show promete un despliegue sonoro vibrante, potente y cercano con el público santafesino.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 | Miércoles a domingo, de 18 a 0 hs.

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

Venta online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica: 0342-155 764161