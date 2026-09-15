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Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 19 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.

15 de septiembre 2026 · 09:33hs
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Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

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Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

En el marco de su recorrido por los principales escenarios del país, Cabra Da Peste confirma su regreso a la ciudad de Santa Fe para brindar un show arrollador el sábado 19 de septiembre a las 21 hs en Tribus.

La cita será una oportunidad imperdible para reencontrarse con la potencia en vivo de uno de los fenómenos más contundentes de la escena independiente argentina actual.

Con una energía escénica que convierte cada fecha en una auténtica “kermesse” de barrio, el show promete un despliegue sonoro vibrante, potente y cercano con el público santafesino.

Puntos de venta

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 | Miércoles a domingo, de 18 a 0 hs.

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

Venta online: www.ticketway.com.ar

Venta telefónica: 0342-155 764161

Santa Fe Tribus Club de Arte
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