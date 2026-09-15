En el marco de su recorrido por los principales escenarios del país, Cabra Da Peste confirma su regreso a la ciudad de Santa Fe para brindar un show arrollador el sábado 19 de septiembre a las 21 hs en Tribus.
Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social
Cabra Da Peste se presentará en Tribus Club de Arte el sábado 19 de septiembre a las 21. Las entradas están a la venta a través de Ticketway y en boletería de Tribus.
La cita será una oportunidad imperdible para reencontrarse con la potencia en vivo de uno de los fenómenos más contundentes de la escena independiente argentina actual.
Con una energía escénica que convierte cada fecha en una auténtica “kermesse” de barrio, el show promete un despliegue sonoro vibrante, potente y cercano con el público santafesino.
Puntos de venta
Tribus Club de Arte | República de Siria 3572 | Miércoles a domingo, de 18 a 0 hs.
Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610
NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637
NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780
NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091
NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980
NEXON Paraná | Urquiza 1031
Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453
Credife Esperanza | Sarmiento 1960
Credife Rafaela | 9 de Julio 114
Venta online: www.ticketway.com.ar
Venta telefónica: 0342-155 764161