El saludo de Corvalán a Kily González que hace ruido en Unión

Claudio Corvalán, excapitán de Unión durante todo el ciclo de Cristian González, felicitó al entrenador después de su consagración con Inter Miami.

El título que Cristian “Kily” González consiguió con Inter Miami tuvo una celebración especial a la distancia en Santa Fe. Claudio “Mugre” Corvalán, quien fue su capitán durante todo el ciclo como entrenador de Unión , utilizó sus redes sociales para felicitarlo por la conquista de la Campeones Cup, el primer título de la carrera del rosarino como director técnico.

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Corvalán compartió en su historia de Instagram un video en el que se observa al Kily abrazado con Lionel Messi durante los festejos del campeonato. Sobre esas imágenes escribió: “Los grandes con los grandes!!! Con el tiempo siempre ganan las buenas personas. Felicitaciones!!!”.

El defensor, además, etiquetó al propio Kily y a quienes fueron parte de su cuerpo técnico en Unión: Ricardo De Alberto, Tomás Costa y Damián Hernández, preparador físico.

Una relación que trascendió la cancha entre Kily y Mugre en Unión

La publicación de Corvalán no pasó inadvertida por el vínculo que mantuvo con González durante su paso por Unión. El lateral izquierdo fue capitán del equipo durante todo el ciclo del Kily y se convirtió en una de las principales referencias del entrenador dentro del vestuario.

En reiteradas oportunidades, González destacó públicamente las características del defensor y llegó a definirlo como “el capitán que todo entrenador quiere tener”. Esa valoración deportiva estuvo acompañada por una relación personal que se fortaleció fuera del campo de juego.

El vínculo entre ambos fue uno de los aspectos que quedó en evidencia durante los años compartidos en el club. Corvalán representaba para González una figura de experiencia y liderazgo, mientras que el entrenador encontró en el defensor a uno de sus principales respaldos dentro del plantel.

La salida de Corvalán y un vínculo que quedó en el centro

La posterior salida del capitán abrió diferentes interpretaciones dentro del mundo Unión. Allegados a sectores vinculados con las decisiones del club sostuvieron que la estrecha relación entre Corvalán y González habría pesado en el desenlace, especialmente después de la conflictiva salida del Kily de la institución.

Se trata, de todos modos, de una interpretación atribuida a esos sectores y no de un motivo oficialmente confirmado por Unión para explicar la salida del futbolista.

La relación entre el entrenador y la dirigencia terminó deteriorándose. El presidente Luis Spahn cuestionó en distintas oportunidades decisiones tomadas durante la gestión de González, especialmente por incorporaciones que, según la conducción, dejaron compromisos económicos importantes para la institución.

En ese contexto, el recuerdo de aquella etapa y de los protagonistas que rodearon al Kily vuelve a aparecer cada vez que el entrenador consigue un nuevo paso en su carrera.

El primer título del Kily como entrenador

La felicitación de Corvalán llegó después de una noche histórica para González. En su debut al frente de Inter Miami, el argentino consiguió derrotar 2-0 a Cruz Azul y levantar la Campeones Cup, alcanzando así su primer título como entrenador.

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La imagen junto a Messi fue precisamente la elegida por Corvalán para acompañar su mensaje. Una publicación breve, pero cargada de significado por la historia compartida entre ambos en Unión.

“Los grandes con los grandes”, escribió el excapitán tatengue. Una vez más, el vínculo entre Corvalán y el Kily quedó expuesto públicamente, esta vez a partir de la consagración del entrenador argentino en Estados Unidos.