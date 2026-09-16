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Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Vecinos denunciaron la presencia de un hombre armado en inmediaciones de avenida Santa Fe y Trío Midachi. Al llegar los agentes del Comando Radioeléctrico, el sospechoso escapó corriendo y se refugió en una vivienda

Juan Trento

Por Juan Trento

16 de septiembre 2026 · 11:46hs
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Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Un hombre de 41 años fue detenido este martes por la noche en el barrio El Abasto, en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe, luego de que vecinos denunciaran su presencia en la vía pública con un arma de fuego.

El procedimiento ocurrió antes de las 20, en inmediaciones de avenida Santa Fe y calle Trío Midachi. Los operadores de la Central de Emergencias 911 recibieron el aviso sobre un hombre que llevaba una campera azul con capucha y que se encontraba armado en la calle.

Huyó al ver a los policías y se refugió en una vivienda

Una vez que los agentes del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC) llegaron al lugar, observaron al sospechoso. Al advertir la presencia de los móviles policiales, el hombre emprendió la fuga con el arma en la mano y entró en una vivienda de la zona.

Los policías continuaron con la persecución y lograron ingresar al domicilio. Allí, el sospechoso opuso resistencia, pero finalmente fue reducido y aprehendido. El hombre fue identificado como J. I. F., de 41 años.

Secuestraron una pistola calibre .45 cargada

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una pistola marca Tanfoglio, calibre .45, de color plateado y con cachas de plástico negro. El arma no tenía numeración visible y se encontraba cargada: tenía una bala en la recámara y otras dos en el cargador.

Posteriormente, los policías constataron que la pistola presentaba buen estado de conservación y era apta para el disparo.

Quedó detenido a disposición de la Justicia

Los agentes comunicaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe. A su vez, desde la fuerza informaron la situación al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Agustín Nigro.

El fiscal dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para una revisión médica en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación provisoria del hecho quedó establecida como portación ilegal de arma de fuego de guerra con supresión de numeración.

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