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Investigan el ataque a un policía en actividad que fue apuñalado en el Fonavi San Jerónimo

El policía, que estaba franco de servicio, intervino para evitar una gresca y fue atacado con un elemento punzante y golpeado con una patada en la nuca. Fue asistido en el hospital Cullen por heridas superficiales y, según se informó, no quiso radicar la denuncia

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de septiembre 2026 · 11:14hs
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José Busiemi/UNO Santa Fe

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Este miércoles, poco después de las 23, un policía de 22 años resultó herido con un elemento punzante en medio de una pelea entre varias personas en el complejo habitacional Fonavi San Jerónimo, del barrio Centenario, en la ciudad de Santa Fe.

El joven, que se encontraba franco de servicio, intervino al observar una pelea entre varias personas. En esas circunstancias, uno de los involucrados se abalanzó sobre él y le lanzó varios puntazos con lo que habría sido un punzón. Uno de los ataques alcanzó la zona del abdomen. Además, cuando cayó al piso, recibió un golpe en la nuca que atribuyó a una posible patada.

El hombre fue trasladado por su madre al hospital Cullen, donde recibió asistencia médica. La primera información sobre lo ocurrido fue aportada por una vecina, quien le avisó a una hermana de la víctima que su hermano había sido llevado al nosocomio con una herida de arma blanca.

La mujer realizó el aviso ante los operadores de la central de emergencias 911, por lo que hasta el Fonavi San Jerónimo concurrieron efectivos del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC). Los agentes entrevistaron a la familiar y posteriormente continuaron con las actuaciones en el hospital Cullen.

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Asistencia médica y curaciones

En el hospital Cullen, el policía fue examinado por una médica de Medicina Legal, quien constató las características de las heridas y realizó las correspondientes curaciones.

Según se informó, las lesiones eran superficiales y no revestían peligro de muerte. No obstante, debido al golpe recibido en la zona de la nuca, uno de los profesionales del hospital le recomendó la realización urgente de una tomografía computada de cabeza, con el objetivo de descartar lesiones internas.

Cómo ocurrió el ataque

El policía relató ante sus pares del Destacamento N° 11, con asiento en el hospital Cullen, que había salido a realizar compras en un comercio de la zona cuando observó a un grupo de personas, entre hombres y mujeres, que se agredían entre sí.

En ese momento, según su relato, uno de los involucrados se abalanzó sobre él y comenzó a lanzarle varios puntazos con un elemento que describió como un punzón. Uno de ellos alcanzó la zona abdominal.

El joven cayó al piso y, mientras se encontraba en el suelo, recibió un fuerte golpe en la nuca que atribuyó a una posible patada. La víctima manifestó que no pudo precisar quiénes fueron los agresores ni cómo estaban vestidos.

Buscan identificar al agresor

Tras el ataque, los efectivos del Comando Radioeléctrico que llegaron al Fonavi San Jerónimo comenzaron a realizar las primeras diligencias para intentar reconstruir lo ocurrido e identificar al responsable de la agresión.

Los policías entrevistaron a vecinos del complejo habitacional, especialmente a quienes pudieron haber observado la pelea o el momento del ataque. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en las inmediaciones que podrían haber registrado la secuencia.

El objetivo de los investigadores es obtener esos registros y avanzar en la identificación del agresor.

Interviene el Ministerio Público de la Acusación

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó lo sucedido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó obtener el informe médico sobre el estado de salud del policía, incluido el resultado de la tomografía de cabeza que había sido sugerida en el hospital Cullen.

También dispuso que fueran identificadas las personas que pudieran aportar información como testigos, además de verificar la existencia de cámaras de seguridad públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento de la agresión y, en caso de corresponder, proceder al secuestro de las imágenes.

Por el momento, la causa quedó provisoriamente caratulada como lesiones y continúa bajo investigación.

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