Pullaro respaldó la suspensión de las PASO nacionales y anticipó cómo piensa de cara a 2027

El mandatario provincial diferenció las primarias nacionales de las santafesinas y sostuvo que no votaría una opción kirchnerista

Lo que la diputada nacional Gisela Scaglia había adelantado como un posicionamiento del pullarismo de cara a las elecciones de 2027 , finalmente fue confirmado por el propio Maximiliano Pullaro . El gobernador de Santa Fe se mostró a favor de acompañar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nacionales que impulsa el gobierno de Javier Milei , aunque marcó una diferencia con el sistema electoral de la provincia.

En diálogo con Radio 2 , Pullaro sostuvo que las PASO nacionales “se han usado muy poco e imprimen un gasto muy grande” para el Estado. En cambio, consideró que en Santa Fe las elecciones primarias son una herramienta que funciona y que su espacio político las utilizó en distintas oportunidades.

“En Santa Fe es diferente. Es una herramienta que en la provincia sí sirve y la hemos usado”, afirmó el mandatario santafesino al ser consultado en el programa Radiópolis sobre su posición frente al proyecto para suspender las primarias nacionales.

Pullaro recordó que las PASO permitieron definir candidaturas importantes en la provincia, incluida la propia elección en la que se impuso en la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe frente a Mónica Fein y Carolina Losada. También destacó el rol que tuvieron para definir candidaturas de otros espacios políticos.

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Pullaro y su postura frente a Milei y el kirchnerismo

Durante la entrevista, el gobernador también fue consultado sobre qué habría votado en el balotaje de 2023 entre Javier Milei y Sergio Massa. Su respuesta fue contundente: “Nunca votaría al kirchnerismo porque estoy convencido de que le hizo mucho daño a la República Argentina”.

De esta manera, Pullaro dejó expuesta su posición frente a una eventual elección en la que La Libertad Avanza (LLA) vuelva a enfrentarse con una alternativa vinculada al kirchnerismo. Al mismo tiempo, planteó críticas al Gobierno nacional por su relación con el interior productivo.

El gobernador también descartó, por ahora, una candidatura a nivel nacional. “Me cuesta mucho salir de Santa Fe”, expresó, al ser consultado sobre la posibilidad de dar el salto electoral al Gobierno central.

En ese sentido, insistió en que no acompañaría una opción kirchnerista o peronista en las próximas elecciones y cuestionó el rumbo adoptado por el país durante los últimos años.

“Argentina tuvo una ventana después del 2001, tuvo superávit gemelo. Néstor le pagó cash al FMI porque la Argentina volaba por los precios de los commodities del cereal, pero en lugar de apostar al desarrollo, se apostó al populismo y a la corrupción”, sostuvo.

Pullaro planteó además que la Argentina tiene actualmente nuevas oportunidades vinculadas al campo, la industria, la minería y el petróleo. “Hoy tenemos dos ruedas que empujan junto al campo y a la industria: la minería que en cuatro años va a dejar divisas, y el petróleo, que en dos o cuatro años van a dejar lo mismo. Vamos a tener una oportunidad para salir adelante, pero hay que aprovecharla bien”, afirmó.

El reclamo de Pullaro por las rutas nacionales

En relación con el Presupuesto nacional y los recursos destinados a Santa Fe, Pullaro señaló que todavía no fue convocado a una reunión, aunque aseguró mantener una buena relación con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El gobernador cuestionó especialmente las partidas previstas para el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe. Según señaló, el proyecto contempla $88.000 millones para la reparación de rutas en la provincia.

“Fíjese que hay un presupuesto de 88 mil millones de pesos para nuestra provincia que tiene que ver con la reparación y el arreglo de rutas. Y la verdad que es muy poco para lo que está el estado de las rutas nacionales”, afirmó.

En esa línea, aseguró que Santa Fe necesita una inversión mucho mayor para recuperar la infraestructura vial. “Le puedo asegurar que necesitamos para reparar las rutas nacionales por lo menos ocho veces más de lo que está hoy presupuestado en el presupuesto nacional”, sostuvo.

Pullaro cuestionó a los gremios estatales

Otro de los ejes de la entrevista fue la relación entre el Gobierno provincial y los gremios estatales, especialmente los sindicatos vinculados al sector educativo. Pullaro marcó una diferencia entre los sindicatos y los trabajadores de la administración pública. “Yo siento que una cosa son los gremios, particularmente los gremios del sistema educativo, y distinto es el empleado público”, señaló.

Luego cuestionó las manifestaciones sindicales en actos oficiales y calificó de “violenta” la situación que, según describió, atravesó durante algunas actividades públicas. “Es violento lo que me han hecho los gremios a mí, es muy violento lo que me han hecho. Porque que vayan mil personas a un acto patrio y que vayan 15 personas con las pecheras de los gremios a gritarme mientras yo hablo, es violencia eso”, afirmó.

El gobernador también defendió la política salarial implementada durante su gestión. “Somos de los que mejores pagan”, destacó.

En materia educativa, además, resaltó el cumplimiento del calendario escolar y los resultados que atribuyó a las políticas aplicadas por su administración. “Vamos a tener 190 días de clases. Eso es inmenso”, celebró.

Y agregó: “Que hayamos mejorado la lectocomprensión es un montón porque estamos fortaleciendo el futuro de la provincia de Santa Fe”.