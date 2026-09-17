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Unión, atento a una baja que podría sufrir Independiente: Abaldo está en duda

El delantero uruguayo no trabaja a la par de sus compañeros por un esguince de tobillo y su presencia ante el Tatengue todavía no está confirmada.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 10:57hs
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Unión, atento a una baja que podría sufrir Independiente: Abaldo está en duda

Unión ya tiene la mirada puesta en su próximo compromiso ante Independiente, pero el conjunto de Avellaneda llega con una incógnita importante. Matías Abaldo no pudo entrenarse con normalidad durante la semana debido a un esguince de tobillo y permanece en duda para el encuentro frente al Tatengue, mientras el cuerpo técnico espera su evolución.

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Abaldo, entre algodones antes del partido

La principal preocupación en Independiente pasa por la situación del atacante uruguayo. Luego del empate ante San Lorenzo, Abaldo presentó una lesión en el tobillo que lo obligó a realizar trabajos diferenciados durante los últimos entrenamientos.

Por ahora, su participación frente a Unión no está asegurada. El cuerpo médico seguirá de cerca su evolución en los próximos días para determinar si estará en condiciones de ser tenido en cuenta por el entrenador.

Palais aparece como alternativa

En caso de que Abaldo finalmente no pueda jugar, Josías Palais se perfila como la principal alternativa. El juvenil viene acumulando minutos y ya fue utilizado en diferentes oportunidades cuando el uruguayo no estuvo disponible o debió abandonar el campo de juego.

Abaldo llegó a Independiente después de que el club ejecutara una opción de compra de 3.000.000 de dólares por el 80% de sus derechos económicos. Durante el segundo semestre disputó 10 encuentros, aunque todavía no pudo convertir y registra una asistencia.

De esta manera, Unión deberá esperar para conocer si Abaldo podrá estar presente o si Independiente tendrá que buscar otra variante ofensiva para el duelo ante el Tatengue.

Unión Abaldo Independiente
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