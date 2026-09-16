Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

El ataque ocurrió durante la madrugada. La víctima, de 21 años, fue trasladada al hospital Cullen, donde constataron heridas en el rostro, la espalda y el cuero cabelludo. Recibió curaciones y quedó internado en observación, fuera de peligro

Durante la madrugada de este martes, alrededor de las 4.40 , un joven de 21 años fue herido con una perdigonada de municiones de escopeta en inmediaciones de la intersección de las calles Padre Quiroga y Vera , en el barrio Santa Rosa de Lima , en la ciudad de Santa Fe.

La víctima fue identificada como Dilan José Exequiel Bogarín , quien se presentó por sus propios medios y caminando ante oficiales del Comando Radioeléctrico que patrullaban la zona. El joven relató que había sido atacado con perdigones de plomo provenientes de un cartucho de escopeta.

Los agentes lo trasladaron en un patrullero hasta el hospital Cullen, donde fue recibido por médicos del área de Emergentología. Los profesionales constataron heridas en el rostro, la espalda y el cuero cabelludo, le realizaron las correspondientes curaciones y dispusieron que permaneciera internado en observación. Según informaron los médicos, Bogarín no corre peligro de muerte.

• LEER MÁS: Persecución, choque y aprehensión de un ladrón que robó una moto en Santa Fe

Investigación por el ataque

Tras conocer lo ocurrido, otros efectivos de Orden Público y Cuerpos se abocaron a la investigación para intentar determinar las circunstancias del ataque e identificar al responsable.

Los policías buscaron localizar a vecinos de la zona que pudieran aportar información sobre lo ocurrido y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el momento del ataque.

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó lo sucedido al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó que se constatara el estado de salud del joven, que fueran identificadas las personas que pudieran aportar información en calidad de testigos y que se verificara la existencia de registros de cámaras de seguridad en la zona.

También dispuso el secuestro de las imágenes de interés para la investigación y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, a cargo de agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones y la investigación continúa para determinar quién fue el autor del ataque.