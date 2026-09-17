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Colotto: "Necesitamos que la gente de Colón vaya a la cancha para hacer sentir la presión"

Diego Colotto, director deportivo de Colón, habló del presente del equipo y de lo que está en juego en el tramo final de la Primera Nacional.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 10:51hs
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Colotto: Necesitamos que la gente de Colón vaya a la cancha para hacer sentir la presión

Prensa Colón

Diego Colotto puso el foco en el presente de Colón y en la necesidad de reaccionar después de una racha que complicó las aspiraciones del equipo en la Primera Nacional. El Sabalero pasó de pelear en los primeros puestos a tener que mirar de cerca la zona de clasificación al Reducido, cuando todavía quedan fechas importantes por delante.

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“Ahora estamos en un bache que queremos salir pronto. No nos da lo mismo”, fue una de las definiciones del director deportivo Diego Colotto, en diálogo con Radio Gol FM 96.7, donde remarcó que dentro del club existe plena conciencia sobre la situación y la necesidad de encontrar respuestas.

El objetivo inmediato pasa por recuperar la localía y llegar al mata-mata en condiciones de competir. Para Colotto, el equipo necesita sostener durante más tiempo los buenos momentos que mostró en algunos partidos y transformar esas actuaciones en resultados.

En ese escenario, el acompañamiento del hincha también aparece como un factor que puede tener peso en la recta final. La intención es que el Brigadier López vuelva a convertirse en un escenario de fuerte presión para los rivales y en un respaldo para el equipo.

Necesitamos que la gente vaya a la cancha para hacer sentir la presión”, expresó Colotto, en referencia a la importancia que tendrá el apoyo de los hinchas en los partidos que Colón dispute como local.

La obligación de no esconderse en Colón

El dirigente también habló de asumir responsabilidades puertas adentro. “El jugador tiene que asumir la responsabilidad que le toca, del directivo, del técnico. No hay que esconderse. Estamos para trabajar y afrontar las cosas”, sostuvo.

En esa línea, Colotto remarcó que el momento actual no modifica la intención de trabajar sobre un proyecto que excede los resultados inmediatos. Sin embargo, también dejó claro que Colón necesita reaccionar ahora, porque la competencia entra en su etapa decisiva.

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Con siete fechas por delante, cada partido tendrá un valor especial para un equipo que necesita recuperar confianza, sumar puntos y llegar al tramo de definición con otra perspectiva.

El desafío es claro: volver a hacerse fuerte, recuperar la localía y meterse en el Reducido con aspiraciones concretas de pelear por el ascenso.

Colón Colotto Primera Nacional
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