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Debut soñado para el Kily González: campeón con Inter Miami y elogios para Messi

Kily González, ex-DT de Unión, tuvo un estreno inmejorable como entrenador del Inter Miami: venció 2-0 a Cruz Azul y se consagró campeón de la Campeones Cup.

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2026 · 07:56hs
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Debut soñado para el Kily González: campeón con Inter Miami y elogios para Messi

El Kily González, exentrenador de Unión, no pudo haber imaginado un comienzo mejor al frente del Inter Miami. El entrenador argentino dirigió por primera vez al equipo y, en su estreno, consiguió un título tras derrotar 2-0 a Cruz Azul en el estadio de Miami, por la Campeones Cup.

No tengo palabras de lo que estoy sintiendo. Es alegría, felicidad, tantas emociones juntas”, expresó el exjugador del Inter de Milán y Valencia luego de la consagración.

Un debut con título y un mensaje para el plantel

El Kily González había sido elegido el pasado mes como reemplazante de Guillermo Hoyos, pero recién pudo dirigir su primera práctica el martes debido a demoras en la obtención de su visado. En apenas un entrenamiento, consiguió preparar a un equipo que respondió ante Cruz Azul y terminó levantando el trofeo.

Es inédito”, reconoció el entrenador argentino. Y agregó: “Ayer hicimos un trabajo intenso y le agradezco a los jugadores la grandeza de dejarme trabajar más tiempo de lo normal para intentar corregir cosas que uno venía viendo hace mucho tiempo”.

Más allá del festejo, el Kily puso rápidamente la mirada en lo que viene. “Es un envión anímico terriblemente importante para nosotros, pero hay que seguir. Tenemos muchas cosas que mejorar”, señaló, pensando en la recta final de la temporada de la MLS.

El elogio del Kily a Messi

Como no podía ser de otra manera, Lionel Messi fue una de las figuras centrales de la noche. El capitán del Inter Miami marcó un gol y dio una asistencia para convertirse en protagonista del primer título del equipo en esta competencia anual entre los campeones de la MLS y la liga mexicana.

El vínculo entre ambos también quedó reflejado en una frase que el Kily contó después del partido: “Leo me dijo que me iba a hacer salir campeón, así que me lo cumplió”.

Además, el entrenador argentino respaldó públicamente la candidatura de Messi al Balón de Oro. “El número uno es Lionel, no hay otro como él y no tengo ninguna duda que el Balón de Oro le tiene que tocar a él”, afirmó.

“Con la edad que tiene, el Mundial que hizo y lo que representa mundialmente para todos (...) tendría que ser justo que se lo lleve nuevamente él”, concluyó el Kily, que celebró su primer título como entrenador en el fútbol argentino y ahora también en su nueva experiencia al frente del Inter Miami.

Kily González Inter Miami Messi
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