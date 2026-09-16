Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos retuvieron al presunto autor cerca de la Ruta Provincial N.º 1 y la damnificada reconoció parte de lo que le habían sustraído. Una requisa ordenada por la Fiscalía de Menores amplió la investigación con maquinarias, herramientas y dispositivos electrónicos cuya procedencia se investiga. Los damnificados por robos en la zona de la costa pueden presentarse a reconocer elementos en la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes.

Este miércoles, antes de las 10.30, en cercanías de la Ruta Provincial N.º 1 y la calle Félix Luna, en jurisdicción de la localidad de Arroyo Leyes, un grupo de vecinos retuvo a un adolescente de 16 años al que sorprendió junto a numerosas bolsas y objetos. La denuncia fue realizada a los operadores de la central de emergencias 911, que enviaron a los oficiales de la Subcomisaría 20ª y de la 6ª Zona de Inspección, a quienes les fue entregado el menor de 16 años atrapado en un arresto civil.

Otro joven, que presumiblemente es menor, es intensamente buscado en la zona de la costa, porque sería el cómplice del aprehendido. Secuestraron elementos que hacen presumir que se trata de otros robos realizados en la zona, y se abrió una nueva investigación.

Retenido por los vecinos

La propietaria del inmueble advirtió momentos antes la presencia de dos personas dentro de su propiedad. Al ser descubiertas, una logró darse a la fuga a pie, mientras que el adolescente permaneció en el lugar junto a distintos elementos, hasta que fue retenido por los vecinos a la vera de la ruta provincial N.º 1.

La denuncia del robo

La situación cobró relevancia porque la misma mujer había radicado el día anterior una denuncia por robo en ese domicilio, ubicado en Servidumbre de Paso Guayaibí y a la altura del kilómetro 19 de la ruta provincial 1.

De acuerdo con esa presentación, personas desconocidas habrían forzado una ventana trasera para ingresar y robar, entre otras pertenencias, ruedas, motores, cableado, un electrodoméstico, un changuito y prendas de vestir. Ante los objetos hallados durante la intervención, la damnificada reconoció en el lugar numerosos efectos como propios.

Vajilla, una rueda y hasta un simulador de manejo

Entre los elementos secuestrados de manera preventiva junto al adolescente, se contabilizaron copas, vasos, tazas, platos y otros artículos de vajilla, además de un simulador de conducción con pedalera, un inflador eléctrico, una rueda de aleación y cables de distintas medidas. Todo fue trasladado a la sede policial para su resguardo.

Otra línea de investigación

La Fiscalía de Menores ordenó una serie de medidas, entre ellas una inspección ocular, la confección del croquis del lugar y una requisa domiciliaria vinculada a la investigación. Esa diligencia se concretó cerca del mediodía en una vivienda situada a la altura del kilómetro 18 sobre la ruta provincial 1, donde se constató la presencia de elementos de origen incierto.

Elementos secuestrados

Allí fueron secuestrados dos motoguadañas, cuatro amoladoras, un motor de bomba de agua, dos palas de punta, un televisor, una rueda rodado 14, un changuito infantil, una carpa para dos personas, una reposera, una caña de pescar, una lámpara portátil a batería, un casco de ciclismo, unos veinte metros de cable, cuatro teléfonos celulares, una tablet, un router wifi, una cámara fotográfica y otras herramientas y accesorios. Todos los efectos quedaron depositados en la Subcomisaría 20ª de Arroyo Leyes, mientras se realizan las diligencias para determinar su procedencia.

Investigan otros robos

A partir de la cantidad y variedad de los bienes, los investigadores policiales de la 6.ª Inspectoría Zonal, que comprende toda la zona costera de la ruta provincial 1 desde Alto Verde hasta Arroyo Leyes, procuran establecer si parte de lo secuestrado guarda relación con otros hechos contra la propiedad registrados recientemente en Arroyo Leyes y en sectores del corredor costero. Con ese objetivo, se busca dar con los damnificados que puedan acreditar la propiedad de los efectos mediante denuncias previas, comprobantes de compra, fotografías o números de serie.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre el procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y esta hizo lo propio con la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó que el adolescente siguiera privado de su libertad, que fuera revisado físicamente en Medicina Legal, que fuera identificado y que se realizara la remisión de las actuaciones al área especializada en asuntos juveniles y la continuidad de las diligencias tendientes a establecer la procedencia de los efectos, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.

Aviso a la comunidad

Los damnificados por robos en la zona de la costa, en particular en jurisdicción de Arroyo Leyes, pueden dirigirse personalmente hasta la Subcomisaría 20ª para consultas, reconocimiento de objetos o ampliación de denuncias por robos.