Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Durante la jornada, se registró un récord de casi 30 millones de sufragios.

Solange Abraham se consagró campeona de Gran Hermano 2026 tras un récord de casi 30 millones de votos

Solange Abraham se consagró campeona de la temporada 2026 de Gran Hermano luego de que en la jornada se registrara un récord de casi 30 millones de votos .

Después de haber pasado 172 días en el encierro , además de los 126 días que pasó en la temporada de 2011 , y acumular un total de 298 días de encierro , la flamante campeona se quedó con el premio mayor de $70 millones, una casa y el trofeo realizado por el orfebre Payarols .

Por su parte, Yipio se quedó con el segundo puesto, los $20 millones y pasó 193 días en el encierro. Ambas participantes convivieron con grandes rispideces durante su estadía, protagonizaron peleas hasta los últimos momentos y dejaron en claro que pertenecían a bandos diferentes.

Al retirarse, Yipio sostuvo emocionada: "Me llevo a toda esta gente que conocí en la casa y me hicieron la estadía mucho más amena. Ya gané, aunque la ganadora es Sol".

Por su parte, Solange se deshizo en gritos de "gracias" y "vale la pena todo". Además, retomó: "Ganamos, gracias Big".

El conflicto entre Yipio y Solange

El conflicto entre Yipio y Solange se remonta a meses atrás, cuando ambas convivían en grupos diferentes dentro de la casa.

En aquella instancia, Carmiña Masi había agredido verbalmente y de manera xenófoba a Jenny Mavinga. Por su parte, la uruguaya se enfrentó a Solange y Cinzia, quienes salieron en defensa de la paraguaya, mientras que el grupo de la standupera se mantuvo del lado de la afrodescendiente.

En las horas previas a la gran final, el conductor Santiago del Moro había anticipado la magnitud de la definición: “Nunca tuvimos una final así. Hay casi 20 millones de votos, es histórico esto para el formato. Se habla mucho de este cabeza a cabeza, pero aún no hay una ganadora".

"Este no es un juego de gente buena ni de valores, el público premia lo que le gusta. Tenemos a dos jugadoras muy fuertes. Ninguna es más débil. Las dos tienen sus vulnerabilidades y fortalezas", había expresado el presentador.

En tanto, este lunes 14 de septiembre, Charlotte Caniggia se quedó con el tercer puesto, mientras que este miércoles 16 se llevó adelante la gran final de Gran Hermano 2026.

Este jueves 17 de septiembre se entregarán los premios correspondientes a los participantes de la temporada.