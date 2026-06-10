Es oficial un aumento escalonado para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios entre abril y julio

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado entre abril y julio , para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para empleadas domésticas. La homologación del segundo incremento del año, se da luego de más de un mes de haberse alcanzado el acuerdo paritario , mediante la Resolución 4/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial .

La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba de 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, de 1,6% en mayo, de 1,5% en junio y de 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.

Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.

Asimismo, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando de 30% a 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.

Cómo quedan los salarios de empleadas domésticas con la suba de abril

Supervisores con retiro: $4.167,14 la hora y $519.840,95 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.541,75 la hora y $576.213,21 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $3.959,56 la hora y $484.725,45 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.318,35 la hora y $536.768,02 el mes

Caseros: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.165,14 la hora y $524.858,76 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.491,58 la hora y $428.347,44 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de mayo

Supervisores con retiro: $4.233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado

Supervisores sin retiro: $4.614,42 la hora y $585.432,62 el mes

Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 la hora y $492.481,06 el mes

Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 la hora y $545.356,31 el mes

Caseros: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 la hora y $533.256,50 el mes

Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 la hora y $435.201,00 el mes

Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes

Cómo quedan los salarios con la suba de junio