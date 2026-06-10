La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CTCP) oficializó el aumento escalonado entre abril y julio, para las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para empleadas domésticas. La homologación del segundo incremento del año, se da luego de más de un mes de haberse alcanzado el acuerdo paritario, mediante la Resolución 4/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.
Es oficial un aumento escalonado para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios entre abril y julio
La actualización salarial para empleadas domésticas fue formalizada tras más de un mes del acuerdo paritario
La actualización salarial se repartirá en tramos, por lo que los sueldos del personal doméstico tendrán una suba de 1,8% en abril sobre la remuneración vigente, de 1,6% en mayo, de 1,5% en junio y de 1,4% en julio. Las subas serán remunerativas y se aplicarán de manera acumulativa.
Además, se acordó la incorporación a los salarios básicos de la suma no remunerativa pactada para marzo pasado en dos tramos, 50% se hará sobre los sueldos de abril y el otro 50% sobre los haberes de julio. El bono extraordinario iba desde $8.000 a $20.000 según la carga horaria semanal.
Asimismo, se incrementó el adicional por “zona desfavorable” a partir del 1 de abril de 2026, pasando de 30% a 31% sobre los salarios mínimos fijados para cada categoría. Aplica para el personal doméstico en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido bonaerense de Patagones.
Cómo quedan los salarios de empleadas domésticas con la suba de abril
- Supervisores con retiro: $4.167,14 la hora y $519.840,95 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.541,75 la hora y $576.213,21 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $3.959,56 la hora y $484.725,45 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.318,35 la hora y $536.768,02 el mes
- Caseros: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.165,14 la hora y $524.858,76 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.491,58 la hora y $428.347,44 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.745,18 la hora y $473.533,02 el mes
- Cómo quedan los salarios con la suba de mayo
- Supervisores con retiro: $4.233,82 la hora y $528.158,40 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.614,42 la hora y $585.432,62 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $4.022,91 la hora y $492.481,06 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.387,44 la hora y $545.356,31 el mes
- Caseros: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.231,79 la hora y $533.256,50 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.547,45 la hora y $435.201,00 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.805,10 la hora y $481.109,55 el mes
Cómo quedan los salarios con la suba de junio
- Supervisores con retiro: $4.297,33 la hora y $536.080,78 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.683,64 la hora y $594.214,11 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $4.083,26 la hora y $499.868,28 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.453,26 la hora y $553.536,65 el mes
- Caseros: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.295,26 la hora y $541.255,35 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.600,66 la hora y $441.729,02 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.862,18 la hora y $488.326,19 el mes
- Cómo quedan los salarios con la suba de julio
- Supervisores con retiro: $4.438,77 la hora y $553.725,91 el mes trabajado
- Supervisores sin retiro: $4.829,13 la hora y $612.673,11 el mes
- Personal para tareas específicas con retiro: $4.223,25 la hora y $517.006,43 el mes
- Personal para tareas específicas sin retiro: $4.597,18 la hora y $571.426,17 el mes
- Caseros: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes
- Asistencia y cuidado de personas con retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes
- Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4.435,86 la hora y $558.972,92 el mes
- Personal para tareas generales con retiro: $3.733,72 la hora y $458.053,22 el mes
- Personal para tareas generales sin retiro: $3.996,45 la hora y $505.302,76 el mes