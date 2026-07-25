El gobernador leal a Moscù, Evgueni Palitsky, denunció este sábado que ocho civiles fallecieron al ser alcanzados por un ataque de Kiev en la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por los rusos.

Imagen del 25 de octubre de 2025 del sitio de un ataque aéreo, en Kiev, Ucrania.

Al menos 14 personas , entre ellas dos niños , murieron en las últimas horas como consecuencia de la seguidilla de los bombardeos entre Ucrania y Rusia , registrados en diversas regiones.

Conforme a la información del sitio de noticias alemán DW , el gobernador leal a Moscú , Evgueni Palitsky , denunció este sábado que ocho civiles fallecieron al ser alcanzados por un ataque de Kiev en la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por los rusos.

"Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", remarcó Palitsky, quien señaló que dos de las víctimas fatales eran niños.

En este sentido, sostuvo que el oponente "atacó" de manera "deliberada" a los civiles, al afirmar que "vio y comprendió perfectamente" contra quiénes atentaba, mientras que calificó el hecho de "atroz" y aseguró que "solamente es capaz" Ucrania.

Por su parte, el presidente Volodímir Zelensky lamentó que un bombardeo cometido por el país gobernado por su par, Vladímir Putin, dejó un saldo de seis muertos y diez heridos entre la tarde-noche del viernes y la mañana de este sábado.

El jefe de Estado manifestó sus condolencias a los familiares de tres víctimas fatales reportadas en Sloviansk, donde edificios residenciales civiles fueron destruidos.

"Dos misiles y casi 160 drones fueron utilizados por Rusia", precisó el mandatario, y repudió los hechos ocurridos en Sumi: "Más de diez edificios residenciales resultaron dañados por un bombardeo ruso en Sloviansk durante la tarde-noche del viernes".