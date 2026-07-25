Robaron la computadora del médico del padre de Messi y la Justicia investiga el hecho

Norberto Bernardo, reconocido especialista y médico de Jorge Messi, sufrió el robo de computadoras y equipos electrónicos en su consultorio de la Ciudad de Buenos Aires. La causa quedó en manos de la Justicia Federal y se encuentra bajo secreto de sumario

Norberto Bernardo , el urólogo de Jorge Messi , sufrió el robo de su computadora en el consultorio que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , el robo ocurrió antes del enfrentamiento entre la Selección argentina e Inglaterra , por las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 .

Mientras la Justicia lleva adelante la investigación, se conoció que fueron sustraídas computadoras y otros equipos electrónicos del consultorio de Bernardo.

El urólogo del padre de Lionel Messi es uno de los especialistas más prestigiosos de Argentina y de América Latina, además de ser un referente en cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos. A su vez, dirige el Centro Argentino de Urología.

La investigación está bajo secreto de sumario y es llevada adelante por la Justicia Federal de Comodoro Py.

La salud de Jorge Messi

La salud del padre de Lionel Messi estuvo en boca de todos durante el Mundial 2026, ya que, luego de que el astro argentino anotara un triplete en el debut ante Argelia, se emocionó hasta las lágrimas y reveló que el motivo era una situación extradeportiva.

Unos días después, un canal de streaming quedó envuelto en una fuerte polémica al asegurar al aire que Jorge Messi había muerto, algo que finalmente fue desmentido.

Toda esta situación derivó en el despido de la conductora de aquel programa, quien responsabilizó al equipo de producción por la difusión de la información errónea.