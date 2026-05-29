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Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Las paritarias volvieron a mostrar diferencias entre sectores: algunos muestran ingresos superiores y otros gremios negocian subas por debajo de la inflación

29 de mayo 2026 · 11:23hs
Salarios y paritarias: uno por uno

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Las negociaciones paritarias atraviesan un momento clave, en un mes importante por el cobro del aguinaldo. Muchos acuerdos continúan ubicándose por debajo de la inflación, en referencia al IPC pasado y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyecta una inflación de 2% en julio y de alrededor de 1,8% entre agosto y octubre.

El Gobierno busca fijar una pauta de 2% mensual para las homologaciones, pero el promedio de los acuerdos de mayo rondó 3,8%, con sectores que logran ganarle a esa cifra y otros bastante más rezagados.

Los sectores con mayores ingresos y mejoras paritarias

  • Farmacéuticos: básicos de $3.549.000 para mayo (trimestre abril-junio), más adicionales que pueden sumar 30%.
  • Sanidad (Atsa): suba de 9,4% sobre los básicos de marzo. El techo (Profesionales A) está en $3.059.089 y el piso en $1.600.707 (salarios congelados tras abril a la espera de paritarias).
  • Seguros: categorías jerárquicas superan los $3.000.000. Los iniciales parten desde $1,4 millones.
  • Bancarios: aumento de 2,6% en mayo. El inicial quedó en $2.319.195 brutos, y el bono por el Día del Bancario se actualizó a un mínimo de $2.067.482.
  • Visitadores médicos: recomposición de 10,48% (enero-mayo), garantizando un ingreso mínimo de $2.242.335.
  • Colectiveros (UTA): inicial superior a los $2.000.000 (incluyendo viáticos). Tuvieron un incremento de 1,6% y revisan en junio.

Sectores con ingresos medios

  • Mecánicos (Smata): categorías principales superan los $1,5 millones (Auxiliar de 1.ª: $1.427.875 básico + $130.936 no remunerativos).
  • Empleados de comercio: acordaron 5% trimestral (1,5% en mayo y 1,5% en junio) más un bono de $120.000. En junio los sueldos irán de $1.233.585 a $1.299.445 (bono incluido).
  • Trabajadores Rurales (Uatre): peones generales desde $1.088.358 y escalas que superan los $1.600.000 para tractoristas y maquinistas.
  • Gastronómicos (UTHGRA): básicos brutos que superan el $1.000.000 según categoría, más una gratificación extraordinaria que pasa al básico el 1 de junio. (Comedores reciben un bono único de $8.000 el 24 de junio).

Sectores más rezagados o en pausa

  • Construcción (Uocra): sin aumentos en mayo (rigen los básicos de abril con la suba de 1,8%). El convenio vence el 31 de mayo.
  • Estatales y docentes nacionales: en junio cobran 1,5% correspondiente a mayo (ya homologado). Revisan en la segunda quincena de junio.
  • Empleadas domésticas: suba de 1,6% acumulativo en mayo. Tareas generales: $3.463 por hora / $424.800 mensual. Cuidado de personas: $3.723 por hora / $470.766 mensual.

Otros acuerdos y sumas fijas

  • Camioneros: suba escalonada de 10,1% (marzo-agosto). En mayo el tramo fue de 1,7% e incorpora sumas fijas previas al básico. Revisión en junio.
  • Telefónicos: incremento de 3,4% en mayo más un pago único equivalente a 3,4% del salario de cada categoría.
  • Clubes Deportivos y Mutuales (Utedyc): aumento de 3% en mayo (y pautas similares para junio y julio según la rama).
  • Pasteleros y comidas rápidas: asignación no remunerativa de 5,06% en pasteleros generales; 3,8% no remunerativo + bonos de $60.000/$65.000 en servicios rápidos; y 3,4% en la rama Alfajores y Postres Industrializados.

paritarias Inflación IPC aguinaldo
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