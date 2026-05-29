Las paritarias volvieron a mostrar diferencias entre sectores: algunos muestran ingresos superiores y otros gremios negocian subas por debajo de la inflación

Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo

Las negociaciones paritarias atraviesan un momento clave, en un mes importante por el cobro del aguinaldo. Muchos acuerdos continúan ubicándose por debajo de la inflación, en referencia al IPC pasado y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyecta una inflación de 2% en julio y de alrededor de 1,8% entre agosto y octubre.