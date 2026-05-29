Las negociaciones paritarias atraviesan un momento clave, en un mes importante por el cobro del aguinaldo. Muchos acuerdos continúan ubicándose por debajo de la inflación, en referencia al IPC pasado y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que proyecta una inflación de 2% en julio y de alrededor de 1,8% entre agosto y octubre.
Salarios y paritarias: uno por uno, cuáles son los trabajadores que cobran aumento más el aguinaldo
Las paritarias volvieron a mostrar diferencias entre sectores: algunos muestran ingresos superiores y otros gremios negocian subas por debajo de la inflación
29 de mayo 2026 · 11:23hs
El Gobierno busca fijar una pauta de 2% mensual para las homologaciones, pero el promedio de los acuerdos de mayo rondó 3,8%, con sectores que logran ganarle a esa cifra y otros bastante más rezagados.
Los sectores con mayores ingresos y mejoras paritarias
- Farmacéuticos: básicos de $3.549.000 para mayo (trimestre abril-junio), más adicionales que pueden sumar 30%.
- Sanidad (Atsa): suba de 9,4% sobre los básicos de marzo. El techo (Profesionales A) está en $3.059.089 y el piso en $1.600.707 (salarios congelados tras abril a la espera de paritarias).
- Seguros: categorías jerárquicas superan los $3.000.000. Los iniciales parten desde $1,4 millones.
- Bancarios: aumento de 2,6% en mayo. El inicial quedó en $2.319.195 brutos, y el bono por el Día del Bancario se actualizó a un mínimo de $2.067.482.
- Visitadores médicos: recomposición de 10,48% (enero-mayo), garantizando un ingreso mínimo de $2.242.335.
- Colectiveros (UTA): inicial superior a los $2.000.000 (incluyendo viáticos). Tuvieron un incremento de 1,6% y revisan en junio.
Sectores con ingresos medios
- Mecánicos (Smata): categorías principales superan los $1,5 millones (Auxiliar de 1.ª: $1.427.875 básico + $130.936 no remunerativos).
- Empleados de comercio: acordaron 5% trimestral (1,5% en mayo y 1,5% en junio) más un bono de $120.000. En junio los sueldos irán de $1.233.585 a $1.299.445 (bono incluido).
- Trabajadores Rurales (Uatre): peones generales desde $1.088.358 y escalas que superan los $1.600.000 para tractoristas y maquinistas.
- Gastronómicos (UTHGRA): básicos brutos que superan el $1.000.000 según categoría, más una gratificación extraordinaria que pasa al básico el 1 de junio. (Comedores reciben un bono único de $8.000 el 24 de junio).
Sectores más rezagados o en pausa
- Construcción (Uocra): sin aumentos en mayo (rigen los básicos de abril con la suba de 1,8%). El convenio vence el 31 de mayo.
- Estatales y docentes nacionales: en junio cobran 1,5% correspondiente a mayo (ya homologado). Revisan en la segunda quincena de junio.
- Empleadas domésticas: suba de 1,6% acumulativo en mayo. Tareas generales: $3.463 por hora / $424.800 mensual. Cuidado de personas: $3.723 por hora / $470.766 mensual.
Otros acuerdos y sumas fijas
- Camioneros: suba escalonada de 10,1% (marzo-agosto). En mayo el tramo fue de 1,7% e incorpora sumas fijas previas al básico. Revisión en junio.
- Telefónicos: incremento de 3,4% en mayo más un pago único equivalente a 3,4% del salario de cada categoría.
- Clubes Deportivos y Mutuales (Utedyc): aumento de 3% en mayo (y pautas similares para junio y julio según la rama).
- Pasteleros y comidas rápidas: asignación no remunerativa de 5,06% en pasteleros generales; 3,8% no remunerativo + bonos de $60.000/$65.000 en servicios rápidos; y 3,4% en la rama Alfajores y Postres Industrializados.