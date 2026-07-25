Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 25 de julio

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un sábado ideal para bajar un cambio y recargar energías. La Luna invita a desconectar de las exigencias laborales y dedicar tiempo a la actividad física o a proyectos personales que tenías postergados. En el amor, un gesto espontáneo encenderá la pasión.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Día propicio para disfrutar de la buena mesa, el hogar y la compañía de tus seres queridos. Cuidá tus gastos si salís de compras; podrías sentir la tentación de hacer compras impulsivas. En la pareja, la estabilidad y la complicidad serán las protagonistas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu mente estará más ágil que de costumbre y la comunicación fluirá sin esfuerzo. Es un excelente momento para organizar salidas con amigos, iniciar conversaciones pendientes o resolver pequeños malentendidos. Escuchá atentamente antes de responder.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sábado orientado al bienestar emocional y la seguridad económica. Un buen momento para revisar finanzas familiares o planificar inversiones a corto plazo. En lo personal, buscarás refugio en tu círculo más íntimo para renovar tu tranquilidad.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

El Sol potencia tu magnetismo y energía vital. Serás el centro de atención en reuniones o eventos sociales. Aprovechá esta vibración para tomar la iniciativa en tus relaciones sentimentales o para dar inicio a un proyecto creativo personal.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Un día que pide introspección y descanso. El cuerpo te exigirá momentos de silencio para procesar la tensión acumulada durante la semana. Escuchá tu intuición y postergá decisiones trascendentales para cuando tengas el panorama más claro.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Las actividades grupales y el trabajo en equipo se verán favorecidos. Una charla sincera con un amigo te dará la perspectiva que necesitabas sobre un dilema reciente. Gran momento para salir de la rutina y expandir tu red de contactos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Aunque sea fin de semana, podrías estar pensando en metas a largo plazo o nuevos desafíos profesionales. Intentá no abrumarte con responsabilidades futuras y regalate un espacio de relajación. En el amor, la intensidad emocional se hará sentir.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Ganas de viajar, explorar y buscar nuevas experiencias. Si no podés hacer una escapada, buscar actividades al aire libre o conocer lugares diferentes en tu ciudad será la mejor válvula de escape. Tu optimismo contagiará a quienes te rodean.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día enfocado en la transformación personal y la resolución de temas pendientes en el ámbito familiar o de pareja. Es un buen momento para soltar viejos rencores y dar lugar a una etapa de mayor apertura emocional y confianza mutua.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las relaciones de pareja y los vínculos uno a uno adquieren máxima relevancia. Buscarás acuerdos equilibrios y reciprocidad en tus afectos. Si estás soltero, un encuentro inesperado podría despertar un interés sincero de forma sorpresiva.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

La jornada te invitará a ordenar tus hábitos diarios y priorizar tu salud mental y física. Pequeños cambios en tu rutina te devolverán la vitalidad. En el plano afectivo, la empatía y la dulzura te ayudarán a fortalecer un lazo muy especial.