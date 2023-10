Domingo que alternarían entre revisar las actividades venideras y los compromisos familiares. Organicen sus energías y no extremen los esfuerzos por cambiar cosas que ya no van a cambiar. Momento de color: crema.

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Si en lugar de confrontar esquivamos las rencillas que desde ese lugar son innecesarias. Se puede hacer ver las cosas al otro pero los resultados serán los que puedan hacer las partes. Las tensiones deben ceder. Momento de color: magenta.

Géminis (22 de mayo al 20 de junio)

Procuren sentarse a organizar sus gastos imprevistos con los que deberán cumplir. Calmarse sabiendo que a todos nos pasan estas cosas naturales en la vida. Lo mejor es minimizar las preocupaciones. Momento de color: bígaro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Más encaminadas las cosas en el plano familiar. Aquellos que vivan con disputas constantes, revisen y tomen decisiones, siempre desde la mejor intención. Evolución que sentirán desde la liberación de situaciones. Momento de color: plateado.

Leo (23 de julio al 21 de agosto)

No se puede negar que a veces ante circunstancias que nos colman, llegamos a tomar caminos no convenientes. Ley Universo de causa y efecto que hay que respetar. Es normal tener discrepancias en las parejas, no se angustien tanto. Momento de color: agua.

Virgo (23 de agosto al 21 de septiembre)

Si las vicisitudes de la vida los llevan a querer tener siempre razón, hay que volver al principio. quizás las auto exigencias se trasladan a los demás y no sería el mejor camino para resolver o asumir las cosas. Momento de color: melón.

Libra (22 de septiembre al 22 de octubre)

Librianos día con sensibilidades que podrían afectar las cosas que realmente importan. Dejen de lado buscar donde no hay y apunten siempre a lo que les da alegría y enriquecimiento espiritual. Momento de color: amaranto.

Escorpio (23 de octubre al 22 de noviembre)

Día calmo en el que encuentras nuevas alternativas de entretenimiento que los alegrará. Se alza en ustedes un nuevo aire de aspiración y propósitos pensados que los lleva a abrir puertas. Momento de color: dorado.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Temperatura que sube dados los frentes abiertos que tienen en varios aspectos de sus vidas. Aires que refrescarán de la mano de amigos o familiares. Crean en la ayuda del otro. Sientan el derecho a tenerla. Momento de color: mango.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornianos en busca de algo que los distraiga o alegre más, consideren iniciar caminatas o alguna actividad física que puedan realizar. Mente sana cuerpo sano. Todavía a la espera de resultados, no teman, vienen buenas cosas. Momento de color: uva blanca.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero)

Recorrido mental sobre sus aciertos en el plano de las actividades sumando los desaciertos aunque les pesen. Asumir las frustraciones o infortunios interpretándolos como válidas situaciones que hacen a nuestra historia. Momento de color: menta.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Enriquecen el espíritu haciendo paseos que les atraen, museos, recitales, cine, o simplemente sentarse en una plaza a observar más detenidamente la bella Naturaleza en la que sin duda encontramos al Todo mismo. Momento de color: violeta.