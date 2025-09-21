Horóscopo del domingo 21 de septiembre de 2025
Aries (21 de marzo al 20 de abril) El domingo te invita a bajar revoluciones y disfrutar de momentos tranquilos. En lo sentimental, gestos sencillos pueden fortalecer vínculos.
Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 20 de septiembre
Tauro (21 de abril al 21 de mayo)
Buen día para el descanso y los placeres simples: comida rica, música o contacto con la naturaleza. En pareja, aparece más ternura.
Géminis (22 de mayo al 21 de junio)
Tu espíritu curioso te lleva a planear salidas, charlas y encuentros. Es un día social, aunque conviene cuidar la dispersión.
Cáncer (22 de junio al 22 de julio)
La familia y el hogar ocupan tu atención. Buen momento para ordenar espacios o compartir en intimidad. En lo emocional, necesitás sentir seguridad.
Leo (23 de julio al 23 de agosto)
La jornada trae brillo y ganas de mostrarte. Una reunión social te dará protagonismo. En lo amoroso, dejá que hablen más tus gestos que tus palabras.
Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)
Un domingo para el descanso activo: organizar, planear y repensar estrategias. Buen día para actividades de cuidado personal.
Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)
El día potencia tu costado sociable. Posibilidad de encuentros armoniosos y charlas productivas. En lo afectivo, buscá el equilibrio entre dar y recibir.
Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)
Podés sentir intensidad emocional, pero el domingo pide suavizar exigencias. Tiempo ideal para introspección y actividades artísticas.
Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)
La energía te impulsa a moverte y planear escapadas. Compartir tiempo con amigos o pareja te dará entusiasmo extra.
Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)
La jornada pide descanso y calma. Buen momento para proyectar metas de la semana que viene. En lo familiar, alguien puede acercarse a pedir tu apoyo.
Acuario (21 de enero al 19 de febrero)
Día ideal para compartir actividades con amigos o grupos. Tu creatividad inspira a los demás. En lo personal, aparece claridad en un vínculo.
Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)
La sensibilidad está elevada y puede dar lugar a momentos emotivos. Buen día para meditar, crear o soñar proyectos. Evitá sobrecargarte de responsabilidades.