Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 20 de septiembre

21 de septiembre 2025 · 08:34hs
Horóscopo Virgo 2025

UNO Santa Fe

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo del domingo 21 de septiembre de 2025

Aries (21 de marzo al 20 de abril) El domingo te invita a bajar revoluciones y disfrutar de momentos tranquilos. En lo sentimental, gestos sencillos pueden fortalecer vínculos.

signo zodíaco astrología virgo adorables .jpg

Tauro (21 de abril al 21 de mayo)

Buen día para el descanso y los placeres simples: comida rica, música o contacto con la naturaleza. En pareja, aparece más ternura.

Géminis (22 de mayo al 21 de junio)

Tu espíritu curioso te lleva a planear salidas, charlas y encuentros. Es un día social, aunque conviene cuidar la dispersión.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

La familia y el hogar ocupan tu atención. Buen momento para ordenar espacios o compartir en intimidad. En lo emocional, necesitás sentir seguridad.

Leo (23 de julio al 23 de agosto)

La jornada trae brillo y ganas de mostrarte. Una reunión social te dará protagonismo. En lo amoroso, dejá que hablen más tus gestos que tus palabras.

Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre)

Un domingo para el descanso activo: organizar, planear y repensar estrategias. Buen día para actividades de cuidado personal.

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre)

El día potencia tu costado sociable. Posibilidad de encuentros armoniosos y charlas productivas. En lo afectivo, buscá el equilibrio entre dar y recibir.

Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Podés sentir intensidad emocional, pero el domingo pide suavizar exigencias. Tiempo ideal para introspección y actividades artísticas.

Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

La energía te impulsa a moverte y planear escapadas. Compartir tiempo con amigos o pareja te dará entusiasmo extra.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

La jornada pide descanso y calma. Buen momento para proyectar metas de la semana que viene. En lo familiar, alguien puede acercarse a pedir tu apoyo.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Día ideal para compartir actividades con amigos o grupos. Tu creatividad inspira a los demás. En lo personal, aparece claridad en un vínculo.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad está elevada y puede dar lugar a momentos emotivos. Buen día para meditar, crear o soñar proyectos. Evitá sobrecargarte de responsabilidades.

Horóscopo domingo septiembre
Noticias relacionadas
Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Virgo 2025

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Último Momento
Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Comicios del 26 de octubre: arrancó este domingo la difusión de los spots de campaña

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

Tomás Etcheverry debió abandonar en cuartos de final por lesión

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Ovación
Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto sufrió un choque por parte de Albon y finalizó 19° en el GP de Azerbaiyán

Colapinto: El choque con Albon me complicó la vida

Colapinto: "El choque con Albon me complicó la vida"

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Verstappen no tuvo rivales en Bakú y ganó el GP de Azerbaiyán

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Alma Juniors se consagró campeón de la Copa Santa Fe

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Se bajó el telón de la fase regular del Torneo Oficial de hockey

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná