Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 8 de octubre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada te empuja a tomar decisiones rápidas, pero conviene no actuar por impulso. En el amor, un mensaje inesperado puede remover viejas emociones.

horoscopo.jpg Horóscopo diario gentileza

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Los asuntos laborales te exigirán paciencia y constancia. No te dejes llevar por la tensión del entorno. En lo afectivo, alguien cercano te sorprenderá con un gesto sincero.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Un día ideal para comunicarte, negociar o reconciliarte. Tus palabras tendrán gran poder de persuasión. La creatividad estará en alza.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Las emociones estarán a flor de piel. Cuidá tus reacciones, especialmente en familia. Una conversación profunda te ayudará a soltar un peso del pasado.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu carisma te abre puertas, pero necesitás controlar el orgullo. En el trabajo, un proyecto podría consolidarse si actuás con liderazgo responsable.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

El cuerpo te pide descanso. Organizá mejor tus tiempos. En lo sentimental, se avecina claridad en una relación que parecía confusa.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La Luna te impulsa a priorizar tu bienestar emocional. No todo lo que brilla en lo social te hace bien. Buen día para decisiones amorosas importantes.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Tu intuición está afilada: confía en ella. En el trabajo, podrías recibir reconocimiento o una propuesta interesante. En el amor, pasión y sinceridad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesitás volver a enfocarte. Evitá dispersarte con distracciones o críticas. La energía del día favorece estudios y nuevos proyectos.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Los astros te empujan a definir objetivos económicos. Es un buen momento para planificar inversiones o cambios laborales. En el amor, se fortalece el compromiso.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Tu espíritu libre choca con ciertas estructuras. Buscá equilibrio entre independencia y responsabilidad. Un amigo puede darte un consejo clave.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Sensibilidad extrema. Ideal para actividades artísticas o espirituales. En pareja, una charla sincera traerá paz y renovación.