Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este miércoles 15 de octubre

15 de octubre 2025 · 07:11hs
Horóscopo Libra

Horóscopo del miércoles 15 de octubre

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Día intenso en lo laboral. No te precipites a tomar decisiones sin analizar los detalles. En el amor, alguien busca tu atención de manera insistente.

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tu paciencia será tu mejor aliada. Se avecinan buenas noticias económicas, pero evitá gastos impulsivos. Momento ideal para reconectar con viejos afectos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu creatividad está en alza. Aprovechá para avanzar en proyectos personales. En el plano amoroso, se aclaran malentendidos recientes.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Necesitás un poco de descanso mental. No cargues con responsabilidades ajenas. La noche traerá calma y una charla que te hará bien.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo atrae oportunidades. En el trabajo, podrías recibir reconocimiento. Evitá discusiones familiares innecesarias.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El día se presenta con cierta tensión, pero tu capacidad analítica te ayudará a resolverlo todo. En el amor, mostrarse vulnerable fortalecerá tus vínculos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu signo está en su temporada y eso te da brillo y energía. Una propuesta inesperada podría cambiar tus planes. Dejá espacio para lo nuevo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Buen momento para cerrar ciclos. No te aferres a lo que ya cumplió su propósito. En lo sentimental, la pasión renace.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los viajes y los cambios de entorno te favorecen. En el trabajo, alguien reconoce tu esfuerzo. Cuidá tu descanso.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Jornada ideal para poner orden y planificar. En el amor, no todo debe ser control; soltá un poco y disfrutá más.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu intuición está muy activa: escuchala. Se abren puertas profesionales inesperadas. No temas dar un paso distinto.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Las emociones están a flor de piel. Canalizalas en actividades creativas. Una persona cercana podría sorprenderte con un gesto de cariño.

