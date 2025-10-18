Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este sábado 18 de octubre

18 de octubre 2025 · 08:34hs
Horóscopo Libra

UNO Santa Fe

Horóscopo Libra

Horóscopo del sábado 18 de octubre de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Sábado ideal para desconectarte de lo laboral y reencontrarte con amigos. Un plan improvisado puede salir mejor de lo esperado. En el amor, energía renovada.

horoscopo .jpg

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Te merecés un descanso y el cuerpo te lo pide. Momento perfecto para disfrutar de lo simple. Si estás en pareja, la armonía vuelve a instalarse.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

El sábado te encuentra inquieto y con ganas de moverte. Actividades al aire libre o una salida diferente te ayudarán a liberar tensiones.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tu costado emocional está muy sensible, pero eso también te hace más empático. Día ideal para charlas profundas y reconexiones sinceras.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu magnetismo conquista a todos. Un encuentro puede convertirse en algo más. Aprovechá el día para brillar, pero sin imponer tu voluntad.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Necesitás bajar el ritmo. El descanso es clave para recuperar energía. Un mensaje o llamado traerá una sorpresa agradable.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu signo sigue con buena racha. Es un día ideal para encuentros románticos o reconciliaciones. La suerte te acompaña en decisiones personales.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición está afilada: hacé caso a tus corazonadas. En lo sentimental, un acercamiento inesperado podría cambiar tus planes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El espíritu aventurero te impulsa a salir, viajar o probar algo nuevo. Energía positiva para todo lo que implique movimiento.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Aunque preferís el orden, hoy lo espontáneo te traerá alegrías. En el amor, llega un momento de claridad que necesitabas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La creatividad domina tu jornada. Te animás a cambios estéticos o personales. Conectá con gente nueva: hay química instantánea.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día sensible y emocional, pero con buena vibra. Ideal para el arte, la música o compartir tiempo de calidad con personas queridas.

Horóscopo sábado octubre
