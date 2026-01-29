Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 29 de enero

29 de enero 2026 · 07:28hs
Horóscopo Acuario

UNO Santa Fe

Horóscopo Acuario

Horóscopo del jueves 29 de enero de 2026

Aries (21 marzo - 19 abril)

Tu mente estará a mil por hora. Es un día excelente para ventas, acuerdos rápidos o simplemente para reconectar con hermanos o vecinos. Ten cuidado con la dispersión: mucho interés, pero poca profundidad hoy.

  • Clave: Enfoque.
Tauro (20 abril - 20 mayo)

El foco se desplaza hacia lo que valoras. Podrías recibir una propuesta económica interesante o encontrar una nueva forma de rentabilizar un talento. No tomes decisiones impulsivas con el dinero por la tarde.

  • Clave: Valoración.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Con la Luna en tu signo, eres el protagonista. Tu carisma está por las nubes y tu capacidad de convicción es imparable. Aprovecha para pedir favores o liderar esa iniciativa que tenías guardada.

  • Clave: Magnetismo.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Es un día de "batería baja" en lo social, pero alta en lo espiritual. Escucha tus sueños y tu intuición; podrías recibir un mensaje importante del subconsciente. Evita los ruidos externos y busca un momento de paz.

  • Clave: Escucha interna.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Los grupos y amigos cobran relevancia. Una conversación con un conocido podría abrirte las puertas a un proyecto a largo plazo. Es un momento ideal para trabajar en equipo y dejar que otros también brillen.

  • Clave: Comunidad.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Tu visibilidad profesional aumenta. Es posible que recibas elogios por tu capacidad para manejar múltiples tareas a la vez. No temas exponerte un poco más; hoy tus jefes o clientes están prestando atención.

  • Clave: Reconocimiento.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Sientes un deseo irrefrenable de expandir tus horizontes. Si estabas pensando en planear un viaje o inscribirte en un curso, hoy es el día para dar el paso. Tu perspectiva de la vida se vuelve más optimista.

  • Clave: Aventura.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Día de transformaciones profundas y conversaciones intensas. Podrías descubrir un secreto o resolver un misterio financiero. En lo personal, la pasión estará muy presente, pero cuidado con los celos infundados.

  • Clave: Intensidad.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

El espejo de los demás te devuelve mucha información. Es un día para negociar y buscar el equilibrio en tus relaciones. Si surge un conflicto, la mejor herramienta será el diálogo y no la huida.

  • Clave: Diplomacia.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tus rutinas diarias necesitan un toque de variedad. Intenta cambiar algo pequeño en tu jornada para no caer en el aburrimiento. En el trabajo, la clave será la multitarea organizada.

  • Clave: Adaptabilidad.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

La creatividad fluye sin filtros. Si tienes hijos, será un día de mucha conexión; si no, tu "niño interior" querrá jugar. Es un momento fantástico para el romance y para expresar lo que sientes de forma original.

  • Clave: Alegría.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tu hogar se convierte en tu refugio y centro de operaciones. Podrías sentir ganas de redecorar o de invitar a alguien especial a tu espacio íntimo. Escuchar música o cocinar te ayudará a canalizar la energía del día.

  • Clave: Hogar.
Horóscopo enero jueves
