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Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

Independiente Rivadavia venció 3-2 a Gimnasia en La Plata con un insólito gol en contra en tiempo de descuento. La Lepra es líder de la Zona B.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 18:12hs
Independiente Rivadavia ganó sobre la hora y se subió a la punta

En un encuentro cargado de emociones, Independiente Rivadavia derrotó 3-2 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Estadio Juan Carmelo Zerillo, por la fecha 11 del Torneo Apertura.

El conjunto mendocino terminó festejando en la última jugada del partido y, con estos tres puntos, quedó como líder de la Zona B, al menos hasta que juegue Belgrano de Córdoba.

Un primer tiempo lleno de goles entre Gimnasia e Independiente Rivadavia

El duelo comenzó con mucha intensidad. El Lobo golpeó rápidamente y antes de los dos minutos Enzo Martínez abrió el marcador para el equipo dirigido por Fernando Zaniratto.

La reacción mendocina no tardó en llegar. Tras una buena acción de Sebastián Villa, Fabrizio Sartori marcó el empate para los visitantes.

Sin embargo, Gimnasia volvió a adelantarse rápidamente gracias a un gran tanto de Marcelo Torres, que puso nuevamente arriba al equipo platense.

Cuando el primer tiempo se acercaba a su final, apareció José Florentín con una destacada jugada individual para establecer el 2-2 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Un final inesperado

En el segundo tiempo el ritmo del partido bajó y las situaciones de peligro escasearon en comparación con la etapa inicial.

Parecía que el empate estaba sellado, pero en el tiempo de descuento llegó la jugada decisiva. A los 94 minutos, una salida fallida desde el fondo de Gimnasia permitió que Matías Fernández avanzara por la banda y enviara un buscapié al área.

En el intento por despejar, Enzo Martínez terminó desviando la pelota hacia su propio arco, marcando un insólito gol en contra que le dio el triunfo a Independiente Rivadavia.

Independiente Rivadavia manda en la Zona B

Con esta victoria, el equipo conducido por Alfredo Berti alcanzó los 20 puntos en 10 partidos, producto de seis triunfos, dos empates y dos derrotas.

De esta manera, la Lepra quedó momentáneamente en lo más alto de la Zona B, seguida por Rosario Central y Belgrano, ambos con 18 unidades.

Además, el conjunto mendocino mantiene una interesante racha como visitante que se extiende desde el 1 de noviembre de 2025, cuando comenzó su invicto fuera de casa tras el partido disputado ante Aldosivi en Mar del Plata.

Más allá del agónico desenlace, Independiente Rivadavia continúa sumando puntos importantes y empieza a consolidarse como uno de los protagonistas del campeonato.

Independiente Rivadavia Gimnasia La Plata
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