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Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

Franco Colapinto logró su primer punto en el GP de China, donde Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar en Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

15 de marzo 2026 · 06:01hs
Franco Colapinto finalizó 10° en China y consiguió su primer punto con Alpine

El argentino Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de China y terminó en el décimo lugar, resultado que le permitió sumar su primer punto de la temporada 2026 y también el primero desde su llegada a Alpine F1 Team en el campeonato de Fórmula 1.

La remontada de Franco Colapinto en China

La carrera, disputada en el Circuito Internacional de Shanghái, tuvo como gran protagonista al italiano Andrea Kimi Antonelli, quien logró su primera victoria en la categoría con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team tras dominar la competencia de principio a fin. Con apenas 19 años y 202 días, el joven piloto se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la categoría. Detrás suyo finalizaron su compañero de equipo George Russell y el británico Lewis Hamilton, ahora con Scuderia Ferrari.

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Para Colapinto, la madrugada argentina tuvo un sabor especial. El piloto de Pilar, que disputó en Shanghái su 28ª carrera en la máxima categoría, protagonizó una largada brillante: partió desde el 12° puesto con neumáticos duros y en pocos metros escaló hasta el sexto lugar, metiéndose rápidamente en el pelotón de punta.

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La competencia tuvo un momento clave en la vuelta 11, cuando el auto de seguridad neutralizó la carrera tras un incidente entre Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Gracias a las detenciones de varios rivales, el argentino llegó a ubicarse en el segundo lugar y durante cuatro vueltas fue escolta de Antonelli, protagonizando uno de los momentos más destacados de su carrera en la F1.

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Tras el relanzamiento, Colapinto defendió con firmeza esa posición ante los ataques de Esteban Ocon y luego frente a Hamilton y Russell, quienes finalmente lograron superarlo. Aun así, el argentino se mantuvo competitivo dentro del grupo de punta durante buena parte de la carrera.

Ocon, un imprevisto en el camino de Franco Colapinto

Cuando transitaba la segunda mitad de la competencia, ingresó a boxes para montar neumáticos medios, pero en su regreso a pista sufrió un toque con Ocon que provocó un trompo para ambos y lo relegó al 13° puesto. Pese a algunos daños en su monoplaza, el piloto de Alpine mantuvo un ritmo sólido y comenzó a recuperar posiciones.

En el tramo final logró superar a Arvid Lindblad y volvió a meterse en la zona de puntos. Incluso, presionó hasta el último giro al español Carlos Sainz Jr., con quien cruzó la meta separado por apenas siete décimas.

El décimo puesto le permitió a Colapinto cumplir el objetivo que se había trazado: sumar sus primeros puntos con Alpine en la temporada. Además, significó su regreso al puntaje después de 15 meses, ya que la última vez que lo había conseguido había sido en el Gran Premio de Estados Unidos, cuando competía para Williams Racing.

Con una actuación sólida, marcada por una gran largada, defensa agresiva y capacidad para recuperarse tras el incidente, el argentino dejó una señal alentadora para lo que viene en el campeonato 2026 de la Fórmula 1. Su primer punto con Alpine no solo corta la sequía, sino que confirma que el pilarense puede pelear cada vez más cerca de los protagonistas.

Franco Colapinto China Fórmula 1
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