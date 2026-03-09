Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 9 de marzo

9 de marzo 2026 · 07:22hs
Horóscopo Piscis

UNO Santa Fe

Horóscopo Piscis

Horóscopo del lunes 9 al domingo 15 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Clima: Eres el motor del zodiaco esta semana. Con Venus en tu signo, tu carisma está en niveles máximos, pero cuidado con la impulsividad el miércoles.

  • Amor: Si estás soltero, el lunes es un día de encuentros eléctricos. Si tienes pareja, evita las discusiones por nimiedades; canaliza esa energía en pasión.
  • Dinero: El giro de Júpiter el martes desbloquea temas de bienes raíces o préstamos familiares que estaban estancados.
  • Salud: Atento a los dolores de cabeza por estrés. Hidrátate más.
horóscopo
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Clima: Semana para trabajar "detrás de escena". No sientas que pierdes el tiempo si prefieres la soledad; estás incubando una gran idea.

  • Amor: Venus en tu zona del inconsciente sugiere que podrías estar idealizando a alguien del pasado. El fin de semana será ideal para aterrizar los pies en la tierra.
  • Dinero: Júpiter directo el martes mejora tu comunicación comercial. Es buen momento para redactar contratos que se firmarán a finales de mes.
  • Salud: El descanso nocturno será sagrado. Evita pantallas antes de dormir.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Clima: La entrada de Vesta en tu zona profesional el lunes te otorga un aura de autoridad y compromiso que no pasará desapercibida por tus superiores.

  • Amor: Los amigos se vuelven aliados románticos. Un evento social el jueves podría cambiar tu perspectiva sobre alguien que ya conocías.
  • Dinero: Júpiter directo activa tu sector de ingresos por mérito propio. Si esperabas un pago atrasado, esta semana hay noticias.
  • Salud: Tu sistema nervioso está algo alterado. Prueba con ejercicios de respiración.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Clima: Eres el protagonista absoluto. El martes, Júpiter retoma su marcha directa en tu signo, devolviéndote la confianza y el optimismo que sentías perdidos.

  • Amor: Te sientes más seguro de lo que vales, y eso atrae mejores vínculos. El domingo es un día de profunda conexión emocional.
  • Dinero: Expansión profesional. Es la semana ideal para presentar un proyecto o pedir una promoción. El universo te dice "sí".
  • Salud: Sentirás un subidón de energía vital. Úsala para retomar el gimnasio o caminatas largas.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Clima: Tu deseo de aventura choca con tus responsabilidades, pero el equilibrio es posible si planificas bien desde el lunes.

  • Amor: Venus en Aries te favorece enormemente, trayendo romances con personas de otras culturas o filosofías de vida.
  • Dinero: Júpiter directo el martes activa tu zona de "finales". Es momento de soltar una inversión que no rinde para enfocarte en algo nuevo y más espiritual.
  • Salud: Vigila tu espalda y postura, especialmente si trabajas mucho tiempo sentado.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Clima: Tras semanas de intensidad, el panorama se aclara. El martes empiezas a entender el "porqué" de ciertos cambios recientes en tus alianzas.

  • Amor: La entrada de Vesta en tu zona de pareja el lunes te pide compromiso real. Ya no te sirven los vínculos superficiales.
  • Dinero: Júpiter directo favorece los ingresos compartidos, herencias o resoluciones legales a tu favor.
  • Salud: Tu sistema digestivo está sensible. Opta por comidas ligeras y calientes.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Clima: El enfoque está en el equilibrio entre el "yo" y el "nosotros". Venus frente a tu signo te pone frente a un espejo a través de los demás.

  • Amor: No cedas solo por mantener la paz. El miércoles podrías tener una conversación necesaria que limpie el aire.
  • Dinero: Júpiter directo el martes expande tu éxito profesional. Te ven como un líder empático y eso traerá recompensas financieras pronto.
  • Salud: Cuida tus riñones bebiendo suficiente agua. Evita el exceso de sal.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Clima: Empiezas el lunes con la Luna en tu signo, dándote un poder de convicción envidiable. Úsalo para negociar lo que deseas.

  • Amor: Júpiter directo el martes abre tu mente a nuevas formas de amar. El fin de semana es perfecto para una escapada romántica improvisada.
  • Dinero: Venus en tu zona de rutinas te ayuda a encontrar placer en el trabajo diario, lo que aumenta tu productividad y tus bonos.
  • Salud: Momento ideal para un chequeo preventivo o iniciar una nueva dieta.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Clima: Tu regente, Júpiter, se despierta el martes. Sentirás que el "freno de mano" emocional finalmente se suelta.

  • Amor: Con Venus en Aries, tu zona del romance está encendida. Es una de las mejores semanas del año para la conquista y el disfrute creativo.
  • Dinero: El lunes es clave para organizar gastos del hogar. A partir del jueves, surgen oportunidades de inversión interesantes.
  • Salud: Cuidado con los excesos en las comidas durante el fin de semana.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Clima: La energía se traslada al hogar. Vesta en Piscis el lunes te invita a comunicar tus sentimientos con más devoción y menos frialdad.

  • Amor: Júpiter directo en tu zona de pareja el martes es una bendición. Los conflictos de los últimos meses empiezan a resolverse con diálogo y perdón.
  • Dinero: Venus en Aries sugiere gastos relacionados con la casa o la familia. No te preocupes, es dinero bien invertido.
  • Salud: Necesitas reconectar con la naturaleza. Un paseo por un parque el sábado te renovará.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Clima: Tu mente vuela a mil por hora. Es una semana excelente para el aprendizaje, la escritura y el marketing personal.__IP__

  • Amor: La comunicación es tu lenguaje del amor esta semana. Un mensaje de texto el jueves podría desencadenar una cita muy especial.
  • Dinero: Júpiter directo el martes mejora tu entorno laboral y la relación con tus compañeros, facilitando la llegada de nuevos proyectos.
  • Salud: Atento a la tensión en el cuello y hombros por el uso de dispositivos.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Clima: Con Vesta entrando en tu signo el lunes, te sientes más conectado que nunca con tu misión de vida. Tu magnetismo es místico y profundo.

  • Amor: Júpiter directo el martes activa tu zona del romance y los hijos. Si buscabas expandir la familia o encontrar un amor de verdad, el portal se abre ahora.
  • Dinero: Venus en Aries te trae una racha de suerte financiera. El viernes es un día excelente para cobrar deudas o vender algo valioso.
  • Salud: Te sentirás con mucha vitalidad, pero no olvides proteger tu energía de personas negativas.
Horóscopo lunes marzo
Noticias relacionadas
Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo Piscis

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Último Momento
El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El nuevo escenario que podría albergar la Finalissima entre Argentina y España

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

Helvecia: secuestran equipos electrónicos en un supermercado y en la casa de un matrimonio investigado por grooming

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

San Pablo despidió sorpresivamente a Hernán Crespo

Ovación
Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

Sofía Garcés, nadadora de Unión, se prepara para competir en Egipto representando a la Argentina

El archivo que expone a Claudio Tapia: Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera

El archivo que expone a Claudio Tapia: "Si hilamos sino deberíamos tener 18 equipos en primera"

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

La otra misión que tendrá Unión ante Independiente en el Libertadores de América

El desafío de Medrán: El sueño es llevar a Colón a Primera

El desafío de Medrán: "El sueño es llevar a Colón a Primera"

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Atento Unión: ¿Independiente es un equipo que se hace fuerte como local?

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe