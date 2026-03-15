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Belgrano y Talleres no pudieron romper el cero y el clásico cordobés terminó en empate

En el estadio Mario Alberto Kempes, Belgrano y Talleres igualaron 0-0. De esta forma, el clásico cordobés finalizó empatado por séptima vez consecutiva en competiciones oficiales

15 de marzo 2026 · 20:01hs
Belgrano y Talleres igualaron 0-0.

Belgrano y Talleres igualaron 0-0.

Belgrano igualó sin goles con Talleres en un partido en el los nervios pesaron y casi no hubo jugadas de peligro, el cual fue disputado esta tarde, en el estadio Julio César Villagra, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

Un nuevo clásico que terminó en empate

Con la igualdad, el equipo que dirige Ricardo Zielinski se ubica segundo en la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” se encuentra en el cuarto puesto del grupo A, con 15 unidades.

En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Racing, el sábado 21 de marzo a las 22:15, mientras que el equipo que dirige Carlos Tévez visitará a Independiente el mismo día, a partir de las 20:00.

La primera situación de riesgo del partido fue del local, a los 20 minutos, cuando el delantero Lucas Passerini controló un pase largo de espaldas, en el costado izquierdo del frente de ataque, avanzó en diagonal hacia la derecha y remató, aunque el central Santiago Fernández pudo bloquear su remate.

No hubo más llegadas hasta los 31 minutos del complemento, con un remate muy lejano del defensor de Talleres Matías Catalán, que se fue desviado por encima del travesaño.

Embed - BELGRANO y TALLERES EMPATARON SIN GOLES en un CLÁSICO CALIENTE | RESUMEN | #BELGRANO 0-0 TALLERES

Cuatro minutos después, un centro desde la derecha del carrilero Alcides Benítez habilitó el cabezazo por el segundo palo de Passerini, el cual se fue alto.

Ya en la segunda parte, a los dos minutos el volante Lucas Zelarayán abrió hacia la derecha para dejar libre al extremo Emiliano Rigoni, quien de todas formas remató con muy poca precisión.

La primera llegada de Talleres en el complemento se dio a los siete minutos, con un tiro libre sobre el vértice derecho del área del que se hizo cargo el juvenil Giovanni Baroni, con un remate que se fue apenas por encima del palo horizontal.

A los 12 minutos, el delantero Ronaldo Martínez pivoteó un centro desde la derecha para permitir el remate de Baroni, que abrió el pie izquierdo para colocar un remate que se fue muy cerca del palo derecho del arquero Thiago Cardozo.

Belgrano Talleres Clásico
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