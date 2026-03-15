El toque de Ocon que complicó la carrera de Colapinto en China

Franco Colapinto venía sosteniendo un gran ritmo y resistía los ataques de Esteban Ocon, quien lo chocó de atrás y le hizo perder segundos valiosos en China.

La destacada carrera que estaba realizando Franco Colapinto en el Gran Premio de China tuvo un momento crítico en la segunda mitad de la competencia, cuando un toque con Esteban Ocon lo obligó a trompear y perder varias posiciones.

Hasta ese momento, el argentino había sido protagonista de una intensa batalla en pista frente al piloto francés. Ambos competían con una estrategia similar, ya que habían iniciado la carrera con neumáticos duros y transitaban un duelo directo desde el momento en que el auto de seguridad ingresó en la vuelta 11 tras el abandono de Lance Stroll.

Durante varios giros, Colapinto sostuvo su lugar con una defensa firme ante los constantes ataques del piloto del equipo estadounidense Haas F1 Team, logrando mantenerlo detrás pese a la presión.

La estrategia de boxes terminó siendo determinante en ese duelo. Ocon fue el primero en detenerse, en la vuelta 30, aunque su equipo tardó más de lo esperado en el cambio de neumáticos, con una parada que se extendió durante 5,7 segundos. Desde el lado de Alpine F1 Team optaron por mantener a Colapinto algunas vueltas más en pista antes de llamar al argentino a boxes.

El pilarense ingresó finalmente en la vuelta 33 para montar neumáticos blandos, pero el francés había logrado girar a buen ritmo con su nuevo juego y volvió a pista muy cerca de su rival.

Tras la salida de pits, Colapinto logró mantenerse por delante en la primera curva, pero el momento decisivo llegó inmediatamente después. En la segunda variante del circuito, Ocon intentó una maniobra muy arriesgada por el interior: atacó pasando por encima del piano y con dos ruedas sobre la tierra, en una acción que terminó impactando contra la rueda trasera del Alpine.

El golpe provocó el trompo de ambos autos y dejó al argentino momentáneamente fuera de línea, perdiendo posiciones en el clasificador.

Minutos después del incidente, el propio Ocon reconoció su responsabilidad a través de la radio del equipo. Los comisarios de la Federación Internacional del Automóvil analizaron la maniobra y decidieron sancionar al francés con diez segundos de recargo.

Desde el cockpit, Colapinto consultó rápidamente si su auto había sufrido daños importantes. La respuesta de su ingeniero llevó tranquilidad: pese a la violencia del impacto, el monoplaza estaba en condiciones de continuar.

El argentino pudo seguir en carrera, aunque el incidente marcó un punto de inflexión en una competencia que hasta ese momento lo tenía peleando en posiciones muy destacadas.

El video del choque de Ocon a Colapinto

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