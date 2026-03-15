Unión debutó con una ajustada derrota ante Gimnasia en un partidazo

Unión a estar dos veces arriba en el marcador, pero Gimnasia reaccionó y se quedó con el triunfo 4-3 en La Plata en el estreno rojiblanco en Primera.

El fútbol femenino de Unión tuvo su esperado debut en la Primera División del fútbol femenino de Argentina, pero terminó con una ajustada derrota frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por 4-3 en un partido vibrante disputado en El Bosquecito.

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El encuentro tuvo un desarrollo cambiante, con momentos favorables para ambos equipos y un marcador que se movió constantemente, en lo que terminó siendo uno de los partidos más entretenidos de la jornada.

Unión pegó primero

El equipo dirigido por Paulo Poccia sorprendió en la primera mitad y logró adelantarse con dos goles en pocos minutos.

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Final del partido en El Bosquecito

#GimnasiaLP 4 - 3 #Unión

Marilín Coronel y Emilse Albornos (x2) pic.twitter.com/KiknWQaMJD — Club Atlético Unión (@clubaunion) March 15, 2026

A los 30 del primer tiempo apareció Marilín Coronel para abrir el marcador, mientras que seis minutos más tarde Emilse Albornos amplió la ventaja para las Tatengas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PaProjiblanco/status/2033211614300688618&partner=&hide_thread=false DEBUT Y CAÍDA DE LAS TATENGAS



En un partidazo de ida y vuelta, Unión se presentó a la Primera División del país con un 4-3.



El equipo de Paulo Poccia utilizó todas sus herramientas disponibles y dejó buenas impresiones con golazos, sin embargo no fue suficiente para… pic.twitter.com/yqdonmTYST — PasoaPaso Tatengue (@PaProjiblanco) March 15, 2026

Sin embargo, las Lobas reaccionaron rápidamente. Micaela Adorno descontó de penal y poco después Lali Esquivel, también desde los doce pasos, dejó el marcador igualado antes del descanso.

Otro golpe rojiblanco y reacción del Lobo

En el complemento el partido mantuvo el ritmo intenso y las situaciones de peligro en ambos arcos.

Unión volvió a ponerse arriba en el marcador cuando, a los 33 minutos del segundo tiempo, Albornos anotó su segundo tanto de la tarde y el tercero del conjunto santafesino.

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Pero el equipo platense no bajó los brazos. Abril Coronel marcó el empate y, cuando el encuentro se encaminaba a un reparto de puntos, Florencia Gaetán apareció sobre el final para darle el triunfo a Gimnasia.

Buenas sensaciones pese al resultado

Más allá de la derrota, el equipo rojiblanco dejó una imagen positiva en su presentación en la máxima categoría. Las dirigidas por Poccia mostraron actitud, buenos pasajes de juego y anotaron tres goles en condición de visitante.

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En el tramo final del partido se notó una diferencia física en favor del conjunto platense, algo que terminó inclinando la balanza.

Aun así, el estreno de Unión en la elite dejó señales alentadoras de cara a lo que viene en el campeonato.

Las formaciones

Gimnasia: 13-Sofía Olivera; 8-Marianela González, 2-Lucila Aste, 21-Anahí Arias y 6-Eliana Stabile; 15-Estefanía Gauto, 7-Pilar Casas, 16-Micaela Adorno y 10-Lali Esquivel; 9-Juana Souto y 30-Florencia Gaetán.

Unión: 1-Natalia Zaninetti; 2-Caren López, 15-Martina Pinto, 4-Victoria Muñoz y 28-Marilín Coronel; 6-Mailén Herman (capitana), 7-Emilse Albornos, 11-Agustina Marani y 21-Cacmila Acevedo; 30-Lucía Almada y 5-Alegra Risso.

En un duelo cargado de emociones, Unión escribió su primera página en la máxima categoría del fútbol femenino argentino con una actuación competitiva, aunque sin premio en el resultado.