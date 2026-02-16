Uno Santa Fe | Información General | Horóscopo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 16 febrero

16 de febrero 2026
UNO Santa Fe

Horóscopo del lunes 16 de febrero de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Empezás la semana con una energía un tanto introspectiva. Es un lunes ideal para trabajar "detrás de escena" y no exponerte tanto. Confiá en tus corazonadas sobre ese proyecto que tenés en mente; tu subconsciente te está dando la respuesta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Excelente día para el trabajo en equipo. Te sentirás muy valorado por tus pares y podrías recibir una propuesta para liderar un nuevo proyecto social o grupal. En el amor, la amistad será el pilar fundamental hoy.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Tu carrera profesional cobra un impulso especial hoy. Hay una visibilidad importante sobre lo que hacés. Es el momento de pedir esa reunión o presentar esa idea creativa. Los jefes o superiores estarán receptivos a tu visión.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una fuerte conexión con temas espirituales o filosóficos. Es un lunes para expandir la mente: quizás empezar un curso o planificar un viaje largo. Una noticia que viene de lejos podría alegrarte la tarde.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día de resoluciones financieras. Es un buen momento para negociar deudas, seguros o recursos compartidos. En lo emocional, estarás muy intenso; aprovechá esa pasión para reconectar profundamente con alguien especial.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco está puesto totalmente en el "otro". Los vínculos afectivos y las asociaciones comerciales requieren tu atención. Evitá ser demasiado crítico hoy; buscá la empatía para lograr acuerdos duraderos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu rutina diaria se verá beneficiada por un toque de creatividad. Es un lunes excelente para reorganizar tu lugar de trabajo o iniciar un hábito saludable. Prestá atención a los pequeños detalles, ahí estará tu éxito hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

¡Vibras muy positivas! La energía de hoy favorece el romance, la autoexpresión y los hobbies. Si tenés hijos, pasar tiempo con ellos será sanador. Es un día para permitirte disfrutar y dejar de lado la excesiva seriedad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los temas relacionados con la casa y la familia ocuparán tu agenda. Quizás sientas la necesidad de recluirte un poco para recargar pilas. Es un buen día para trámites inmobiliarios o simplemente para poner linda tu casa.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día de mucha actividad intelectual y desplazamientos cortos. Tus palabras tendrán un tinte más sensible y menos pragmático de lo habitual, lo que te ayudará a ablandar posiciones en una negociación difícil.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con el Sol en los últimos grados de tu signo, el foco se traslada a tus valores y finanzas. Es un buen momento para evaluar tus ingresos. Podría surgir una oportunidad para monetizar un talento creativo que tenías olvidado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con la Luna entrando en tu signo, te sentís como pez en el agua. Tu magnetismo está por las nubes y la gente se sentirá atraída por tu calma. Es un día excelente para dedicarte tiempo a vos mismo y a tus deseos personales.

