Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 16 febrero

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Empezás la semana con una energía un tanto introspectiva. Es un lunes ideal para trabajar "detrás de escena" y no exponerte tanto. Confiá en tus corazonadas sobre ese proyecto que tenés en mente; tu subconsciente te está dando la respuesta.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Excelente día para el trabajo en equipo. Te sentirás muy valorado por tus pares y podrías recibir una propuesta para liderar un nuevo proyecto social o grupal. En el amor, la amistad será el pilar fundamental hoy.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Tu carrera profesional cobra un impulso especial hoy. Hay una visibilidad importante sobre lo que hacés. Es el momento de pedir esa reunión o presentar esa idea creativa. Los jefes o superiores estarán receptivos a tu visión.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una fuerte conexión con temas espirituales o filosóficos. Es un lunes para expandir la mente: quizás empezar un curso o planificar un viaje largo. Una noticia que viene de lejos podría alegrarte la tarde.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Día de resoluciones financieras. Es un buen momento para negociar deudas, seguros o recursos compartidos. En lo emocional, estarás muy intenso; aprovechá esa pasión para reconectar profundamente con alguien especial.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco está puesto totalmente en el "otro". Los vínculos afectivos y las asociaciones comerciales requieren tu atención. Evitá ser demasiado crítico hoy; buscá la empatía para lograr acuerdos duraderos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu rutina diaria se verá beneficiada por un toque de creatividad. Es un lunes excelente para reorganizar tu lugar de trabajo o iniciar un hábito saludable. Prestá atención a los pequeños detalles, ahí estará tu éxito hoy.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

¡Vibras muy positivas! La energía de hoy favorece el romance, la autoexpresión y los hobbies. Si tenés hijos, pasar tiempo con ellos será sanador. Es un día para permitirte disfrutar y dejar de lado la excesiva seriedad.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Los temas relacionados con la casa y la familia ocuparán tu agenda. Quizás sientas la necesidad de recluirte un poco para recargar pilas. Es un buen día para trámites inmobiliarios o simplemente para poner linda tu casa.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Día de mucha actividad intelectual y desplazamientos cortos. Tus palabras tendrán un tinte más sensible y menos pragmático de lo habitual, lo que te ayudará a ablandar posiciones en una negociación difícil.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con el Sol en los últimos grados de tu signo, el foco se traslada a tus valores y finanzas. Es un buen momento para evaluar tus ingresos. Podría surgir una oportunidad para monetizar un talento creativo que tenías olvidado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con la Luna entrando en tu signo, te sentís como pez en el agua. Tu magnetismo está por las nubes y la gente se sentirá atraída por tu calma. Es un día excelente para dedicarte tiempo a vos mismo y a tus deseos personales.