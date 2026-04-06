Como es habitual te acercamos el horóscopo para este lunes 6 de abril

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu fuego interno se combina con la energía sagitariana, dándote un impulso imparable. Es un día excelente para rendir exámenes, presentar proyectos o planificar viajes de negocios.

Amor: La sinceridad será tu mejor arma de seducción. No te guardes nada.

Dinero: Una oportunidad que viene del extranjero o de una persona de otra ciudad empieza a tomar forma.

Salud: Te sentís con mucha fuerza física; ideal para deportes de impacto.

horoscopo.jpg Imagen ilustrativa web

Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

Un lunes para ir a fondo. Sentirás la necesidad de transformar tu economía o de resolver un tema de herencias o papeles compartidos que venía trabado.

Amor: La conexión emocional se vuelve intensa. Es un día para la entrega total y la confianza.

Dinero: Tu olfato para los negocios está afilado; detectás una oportunidad donde otros ven un problema.

Salud: Buen momento para terapias de descarga o para soltar una angustia vieja.

Géminis (22 de mayo - 21 de junio)

La Luna en tu signo opuesto pone el foco en los "otros". Los socios, clientes o tu pareja serán los protagonistas de tu lunes.

Amor: Es el momento de escuchar propuestas. Alguien cercano tiene un plan que te va a encantar.

Dinero: Acuerdos y firmas están favorecidos, siempre y cuando mantengas la honestidad como base.

Salud: Buscá el equilibrio; evitá dejarte llevar por el estrés ajeno.

Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Arrancás la semana con mucha actividad en el plano laboral y de servicios. Sentirás que el orden en tu escritorio o en tu casa te devuelve la paz mental.

Amor: Los gestos de compañerismo en el día a día serán los que más sumen hoy.

Dinero: Pequeños ajustes en tus gastos diarios te permitirán ahorrar más de lo que pensabas.

Salud: Prestá atención a tu hígado y tratá de comer liviano para procesar bien la energía del día.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

¡Un lunes radiante! Te sentís creativo y con ganas de que el mundo reconozca tus talentos. Es un día de mucha autoexpresión y disfrute.

Amor: El romance fluye con alegría. Si estás soltero, podrías conocer a alguien muy optimista.

Dinero: Tu confianza personal te ayuda a cerrar una venta o convencer a alguien de tu valor.

Salud: Tu ánimo está por las nubes, lo que fortalece tus defensas naturales.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

El foco está en el hogar y las raíces. Quizás sientas ganas de renovar algo en tu casa o de pasar más tiempo con tu familia antes de sumergirte en la rutina.

Amor: La calidez del hogar será tu refugio. Un lunes de charlas íntimas y mucha contención.

Dinero: Posibilidad de trabajar desde casa o de resolver un tema inmobiliario con éxito.

Salud: Conectá con la tierra; caminar descalzo un rato te ayudará a bajar la ansiedad.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Tu mente está muy ágil y curiosa. Es un lunes ideal para el intercambio de ideas, los viajes cortos y los trámites rápidos.

Amor: Una palabra dicha a tiempo puede cambiar el rumbo de tu relación. Hablá desde el corazón.

Dinero: Las noticias que esperabas llegan por mail o mensaje. Estate atento a las notificaciones.

Salud: Cuidá tus pulmones y oxigenate bien; hacé pausas para respirar hondo entre tareas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

La Luna ilumina tus recursos y valores. Es un día para pensar en cómo ganar más o cómo administrar mejor lo que ya tenés.

Amor: Buscás seguridad y estabilidad. No te dejes llevar por promesas que no tienen sustento.

Dinero: Buen momento para pedir un aumento o para ponerle precio a un nuevo servicio.

Salud: Una buena alimentación será clave para mantener el ritmo de la semana.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Con la Luna todavía en tu signo, sos el centro de la escena. Tu entusiasmo es contagioso y tenés la claridad necesaria para liderar cualquier situación.

Amor: Tu carisma está en su punto máximo. Aprovechá para proponer ese cambio que deseás.

Dinero: Las puertas se abren gracias a tu actitud positiva. Es tu momento de brillar.

Salud: Te sentís renovado, pero no te excedas con la comida o la bebida; mantené el equilibrio.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Un lunes de introspección antes de la acción. Sentirás que necesitás un momento de silencio para terminar de cerrar un ciclo emocional.

Amor: El amor se vive puertas adentro. La compasión hacia el otro será tu guía hoy.

Dinero: No es día para grandes anuncios; trabajá en silencio y dejá que los resultados hablen por vos.

Salud: El descanso reparador es fundamental. Tratá de dormir un poco más.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tus proyectos a futuro y tus amistades son la prioridad. Sentirás el apoyo de tu grupo para encarar los desafíos de abril.__IP__

Amor: Un amigo podría presentarte a alguien interesante o darte un consejo revelador.

Dinero: El networking y las redes sociales serán tus grandes aliados económicos hoy.

Salud: Te sentís conectado y con buena energía social, lo que te da mucha vitalidad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

El éxito profesional y tu imagen pública están en primer plano. Arrancás la semana con metas claras y mucha ambición (de la buena).