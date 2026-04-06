Instituto se juega más que tres puntos ante el invicto Defensa y Justicia

Instituto recibe este lunes desde las 21.15 a Defensa y Justicia en Alta Córdoba con la necesidad urgente de ganar.

Alta Córdoba volverá a ser el termómetro de Instituto. Este lunes por la noche, el equipo cordobés enfrentará a Defensa y Justicia en un partido que trasciende lo estadístico y se mete de lleno en lo emocional. La Gloria necesita transformar señales en certezas y, sobre todo, puntos.

El equipo llega con el ánimo renovado tras avanzar en la Copa Argentina, pero la realidad del torneo local lo obliga a reaccionar. Los 11 puntos en 11 partidos marcan un recorrido irregular que empieza a incomodar. No solo por la distancia con los puestos de clasificación, sino también por la presión que llega desde abajo.

Instituto, entre la ilusión y la obligación

El paso por La Bombonera dejó sensaciones contrapuestas. La derrota ante Boca fue clara en el resultado, pero no tanto en el desarrollo. Instituto mostró pasajes interesantes, compitió y por momentos estuvo a la altura. Sin embargo, en este tramo del campeonato, competir ya no alcanza.

El desafío para los dirigidos por Diego Flores será sostener esa intensidad, pero con un agregado indispensable: eficacia. De nada sirven los buenos pasajes si no se traducen en resultados. Y en casa, donde el equipo ha encontrado respaldo, la exigencia es aún mayor.

Un rival que no perdona

Enfrente estará uno de los equipos más sólidos del torneo. Defensa y Justicia llega invicto, con una estructura consolidada y una idea clara. Sus 19 puntos lo posicionan como candidato y lo dejan a tiro de la cima.

El conjunto de Mariano Soso no suele conceder ventajas. Es dinámico, ordenado y sabe golpear en los momentos justos. Un rival incómodo para cualquiera, y más aún para un Instituto que todavía busca regularidad.

Movimientos en el once

Pensando en este compromiso, Flores analiza ajustes. Alex Luna aparece como una alternativa concreta para volver a la titularidad, mientras que Gastón Lodico podría reforzar la mitad de la cancha para darle mayor control al equipo.

En el arco, Manuel Roffo tiene grandes chances de reaparecer tras dejar atrás su lesión, en lo que sería una de las modificaciones más importantes respecto del último encuentro.

Un tramo decisivo

El partido ante el Halcón no será uno más. Marca el inicio de una seguidilla exigente que continuará con Riestra, Estudiantes, Newell’s y el pendiente frente a Estudiantes de Río Cuarto. Un calendario apretado que no permite margen de error.

Instituto está en ese punto del torneo donde debe definirse. Seguir insinuando o empezar a confirmar. Este lunes, ante el único invicto, tendrá una oportunidad concreta de cambiar el rumbo y enviar un mensaje claro.

Probables formaciones de Instituto y Defensa

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván o Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Gastón Lodico y Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra o Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez; Lucas Souto, Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas y Elías Pereyra; Agustín Hausch, Julián López y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco