Uno Santa Fe | Ovación | Instituto

Instituto se juega más que tres puntos ante el invicto Defensa y Justicia

Instituto recibe este lunes desde las 21.15 a Defensa y Justicia en Alta Córdoba con la necesidad urgente de ganar.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 07:29hs
Instituto se juega más que tres puntos ante el invicto Defensa y Justicia

Alta Córdoba volverá a ser el termómetro de Instituto. Este lunes por la noche, el equipo cordobés enfrentará a Defensa y Justicia en un partido que trasciende lo estadístico y se mete de lleno en lo emocional. La Gloria necesita transformar señales en certezas y, sobre todo, puntos.

El equipo llega con el ánimo renovado tras avanzar en la Copa Argentina, pero la realidad del torneo local lo obliga a reaccionar. Los 11 puntos en 11 partidos marcan un recorrido irregular que empieza a incomodar. No solo por la distancia con los puestos de clasificación, sino también por la presión que llega desde abajo.

Instituto, entre la ilusión y la obligación

El paso por La Bombonera dejó sensaciones contrapuestas. La derrota ante Boca fue clara en el resultado, pero no tanto en el desarrollo. Instituto mostró pasajes interesantes, compitió y por momentos estuvo a la altura. Sin embargo, en este tramo del campeonato, competir ya no alcanza.

El desafío para los dirigidos por Diego Flores será sostener esa intensidad, pero con un agregado indispensable: eficacia. De nada sirven los buenos pasajes si no se traducen en resultados. Y en casa, donde el equipo ha encontrado respaldo, la exigencia es aún mayor.

Un rival que no perdona

Enfrente estará uno de los equipos más sólidos del torneo. Defensa y Justicia llega invicto, con una estructura consolidada y una idea clara. Sus 19 puntos lo posicionan como candidato y lo dejan a tiro de la cima.

El conjunto de Mariano Soso no suele conceder ventajas. Es dinámico, ordenado y sabe golpear en los momentos justos. Un rival incómodo para cualquiera, y más aún para un Instituto que todavía busca regularidad.

Movimientos en el once

Pensando en este compromiso, Flores analiza ajustes. Alex Luna aparece como una alternativa concreta para volver a la titularidad, mientras que Gastón Lodico podría reforzar la mitad de la cancha para darle mayor control al equipo.

En el arco, Manuel Roffo tiene grandes chances de reaparecer tras dejar atrás su lesión, en lo que sería una de las modificaciones más importantes respecto del último encuentro.

Un tramo decisivo

El partido ante el Halcón no será uno más. Marca el inicio de una seguidilla exigente que continuará con Riestra, Estudiantes, Newell’s y el pendiente frente a Estudiantes de Río Cuarto. Un calendario apretado que no permite margen de error.

Instituto está en ese punto del torneo donde debe definirse. Seguir insinuando o empezar a confirmar. Este lunes, ante el único invicto, tendrá una oportunidad concreta de cambiar el rumbo y enviar un mensaje claro.

Probables formaciones de Instituto y Defensa

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván o Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón y Diego Sosa; Gastón Lodico y Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra o Matías Tissera y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Damián Fernández, Emiliano Amor y David Martínez; Lucas Souto, Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas y Elías Pereyra; Agustín Hausch, Julián López y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Hora: 21.15

TV: TNT Sports Premium

Estadio: Monumental Presidente Perón

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Instituto Defensa Córdoba
Noticias relacionadas
argentinos recibe a banfield con la mira puesta en seguir en alza

Argentinos recibe a Banfield con la mira puesta en seguir en alza

comienza la libertadores y sudamericana: cuando debutan los argentinos

Comienza la Libertadores y Sudamericana: cuándo debutan los argentinos

river aplasto a belgrano y es escolta en la zona b del apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

lautaro martinez, clave en el triunfo de inter ante roma en el calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lo último

Clima en Santa Fe: alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas durante todo el lunes

Clima en Santa Fe: alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas durante todo el lunes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Clima en Santa Fe: alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas durante todo el lunes

Clima en Santa Fe: alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas durante todo el lunes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Argentinos recibe a Banfield con la mira puesta en seguir en alza

Argentinos recibe a Banfield con la mira puesta en seguir en alza

Instituto se juega más que tres puntos ante el invicto Defensa y Justicia

Instituto se juega más que tres puntos ante el invicto Defensa y Justicia

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná