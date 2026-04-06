Spahn sobre la situación económica de Unión: "No es agradable, pero tampoco preocupante"

El presidente Luis Spahn repasó el presente futbolístico, las expectativas en los torneos y la situación financiera de Unión.

En una jornada especial para el mundo rojiblanco, el presidente de Unión , Luis Spahn, tomó la palabra y dejó una radiografía completa del momento que atraviesa la institución. En diálogo con Aire de Santa Fe (FM 91.1), el dirigente combinó entusiasmo con cautela al referirse al rendimiento del equipo.

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“Estamos como todos los unionistas con muchas ilusiones. Hay niveles de juego por momentos muy altos y esto va generando confianza. Hay que enfrentar cada partido como una final”, expresó, valorando el crecimiento futbolístico, aunque sin perder de vista la exigencia que demanda la competencia.

A su vez, reconoció que el fútbol no siempre responde a la lógica: los imprevistos están a la orden del día. Sin embargo, destacó que el equipo supo mostrar pasajes de jerarquía que alimentan la expectativa.

Luis Spahn, con la mira puesta en los objetivos de Unión

El mandatario rojiblanco también se refirió a lo que viene y dejó en claro que el equipo está en condiciones de pelear en los dos frentes que tiene por delante.

“En la Copa Argentina son unas pocas finales más y uno se puede encontrar en una situación deseada. En el otro torneo creo que estamos en condiciones de clasificar tranquilamente a los play-offs”, aseguró, marcando el horizonte deportivo.

La confianza en el plantel es evidente, pero el mensaje también apunta a sostener la regularidad en un calendario que no da respiro.

La economía, un eje inevitable en Unión

Más allá del optimismo deportivo, Spahn fue directo al abordar la situación financiera del club. La falta de ventas en el último tiempo empieza a sentirse y condiciona el armado presupuestario.

Luis Spahn union Luis Spahn se refirió a la ilusión deportiva pero también habló de la realidad económica de Unión. José Busiemi

“Podíamos estar mucho más cómodos haciendo una venta que no era de nuestro agrado. Es una cuestión de tiempo, no es una situación agradable pero tampoco preocupante”, explicó, dejando en claro que el contexto es manejable, aunque requiere atención.

En esa línea, reforzó la idea de que el modelo del fútbol argentino obliga a vender: “Las ventas se necesitan en el fútbol profesional para generar un presupuesto acorde a las expectativas. No hay ningún club de Primera que no tenga necesidades de generar ventas para tener recursos”.

Sueldos y decisiones de fondo

En el tramo final, el presidente no esquivó un tema sensible: el atraso en los pagos. Con franqueza, confirmó la situación y llevó tranquilidad sobre una pronta solución.

“Estamos atrasados en el pago que teníamos que hacer hace diez días. Estamos gestionando para hacerlo esta semana. Es muy probable que estemos al día con el plantel y paguemos los sueldos del personal de planta”, afirmó.

Al mismo tiempo, dejó una postura firme respecto al mercado: Unión no negociará a cualquier precio. Incluso mencionó casos concretos.

“No vamos a aceptar una venta que no sea dentro de nuestra expectativa. Hemos rechazado ofertas por Maizon (Rodríguez), por ejemplo”, sostuvo, en una declaración que también alcanza a futbolistas como Mateo Del Blanco.

Entre la ilusión y la responsabilidad

Las palabras de Spahn reflejan el equilibrio que intenta sostener Unión: un equipo que entusiasma dentro de la cancha y una dirigencia que busca administrar con criterio en un contexto complejo.

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Con objetivos claros y decisiones firmes, el club transita un momento donde la ilusión crece, pero también exige respaldo fuera del campo. Y en ese camino, el mensaje es uno: competir, pero sin perder de vista la estructura.