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Sólo dos partidos se disputaron en el Torneo Polaca Burtovoy

Por la 3° fecha del Torneo de Primera A José Luis Burtovoy, Sportivo Guadalupe superó a Academia Cabrera, y La Salle Jobson goleó a Nacional. El resto fue suspendido por las lluvias.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 08:38hs
Sportivo Guadalupe superó a Academia AC y es el puntero del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

foto gentileza Ema Ávalos.

Sportivo Guadalupe superó a Academia AC y es el puntero del Torneo Apertura Polaca Burtovoy.

La Liga Santafesina de Fútbol ya había suspendido la actividad completa en el certamen de ascenso masculino y todo el fútbol femenino. En cuanto al Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy se disputaron solamente dos cotejos, ya que el resto fueron suspendidos como consecuencia de las inclemencias del tiempo en toda la región.

Es importante destacar que luego de lo que fueron las postergaciones del sábado en el fútbol de la máxima categoría de la Liga Santafesina y teniendo en cuenta que entre semana habrá acción en la Copa Túnel Subfluvial, si las condiciones climáticas así lo permiten, se diagramaron la disputa de los compromisos pendientes de la tercera jornada.

Ganaron Guadalupe y La Salle en el Polaca Burtovoy

En el estadio Eladio Romeo Rosso, Sportivo Guadalupe se impuso a Academia Cabrera por 2 a 1 bajo el arbitraje de Nicolás Mottier. Los goles para la escuadra dirigida por el Flaco Tobaldo fueron concretadas por Jonatan Blanco y Nicolás Jovellano, mientras que para los conducidos por Juan Villalba descontó Tomás García.

Por su parte, en Cabaña Leiva, La Salle Jobson goleó a Nacional por 3 a 1 con el referato de Carlos Céspedes. Los goles para la escuadra Colegial llegaron por intermedio de Mateo Basilio, Patricio Copello y Conrado Román, en tanto, para los dirigidos por Matías Roteta descontó Tomás Fernández de penal. Recordemos que ya se habían producido el empate entre Cosmos y Unión de Santa Fe 0 a 0, mientras que en el Mauricio Martínez, La Perla del Oeste derrotó a Independiente de Santo Tomé por 3 a 0, con goles de Abraham Reartes, Gonzalo Navarro y Tiziano Miranda.

El martes 7 de abril a las 17, en el estadio Ricardo Yossen, Ciclón Norte de Cayastá jugará con Ateneo Inmaculada, mientras que el miércoles 8 lo harán desde las 21, Las Flores con Deportivo Santa Rosa, Newell´s con Deportivo Nobleza en el predio Nery Pumpido, y en el campo de deportes 8 de Enero, Ciclón Racing jugará con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. A las 21.30, Sanjustino recibirá a Juventud Unida de Candioti. El miércoles 15, Universidad recibirá a Náutico El Quillá, y Colón de San Justo a Colón de Santa Fe.

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La Salle Jobson se impuso con autoridad a Nacional en Caba&ntilde;a Leiva.

La Salle Jobson se impuso con autoridad a Nacional en Cabaña Leiva.

Las posiciones quedaron provisoriamente de la siguiente manera: Sportivo Guadalupe 9; La Perla del Oeste, Colón de Santa Fe, La Salle Jobson e Independiente 6; Ateneo Inmaculada, Náutico El Quillá, Colón de San Justo, Las Flores II y Nacional 4; Universidad, Academia Cabrera, Ciclón Racing, Sanjustino y Juventud Unida de Candioti 3; Unión 2; Nobleza, Cosmos y Newell´s 1; Ciclón Norte, Gimnasia y Esgrima y Deportivo Santa Rosa 0.

Síntesis

Sportivo Guadalupe 2- Academia Cabrera 1

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Agustín Palombarini, Máximo Morgans, Ayrton Andrés Brussa, Leonardo Dalessandro, Luis Díaz, Mauricio Kinkella, Lucas Serrano, Jonatan Blanco, Nicolás Jovellano y Esteban Sanguinetti. DT: Adalberto Tobaldo.

Academia Cabrera: Lucio Pozzo, Tomás Di Pietro, Axel Aguirre, Marcelo Romero, Gabriel Perren, Mateo Schmidhalter, Maximiliano Laborie, Lautaro Grella, Thiago Ferrero, Tomás Garcías y Guillermo Medrano. DT: Juan Villalba.

Cambios: Luciano Regenhadt x Sanguinetti (SG); Esteban Radesca x Romero, Francisco Céspedes x Schmidhalter, Luciano Frutos x Grella, Benjamín Bustos x Medrano (AC).

Goles: Nicolás Jovellano y Jonatan Blanco (SG); Tomás García (AC).

Amonestados: Máximo Morgans, Leandro D´Alessandro y Agustín Palombarini (SG); Tomás García y Mariano Castelarín (AC)

Expulsados: Tomás Di Pietro (AC).

Árbitro: Nicolás Mottier.

Cancha: Eladio Rosso, Sportivo Guadalupe.

Torneo Burtovoy partidos
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