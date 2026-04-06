Noche vibrante en la Liga Nacional: triunfos clave y finales al límite en distintos frentes

En la Liga Nacional, Regatas lo ganó en la última bola ante Obras, Olímpico se ilusiona con la reclasificación, Ferro arrasó en Caballito y Atenas sumó un éxito vital en la lucha por la permanencia.

Fue un domingo de grandes sensaciones en la Liga Nacional de Básquetbol, donde Regatas se hizo fuerte en la última bola y le ganó a Obras Basket. También ganó Olímpico, que sueña con la Reclasificación, mientras que Ferro se puso de pie en Caballito y Atenas logró una victoria muy importante por la permanencia.

En Corrientes, Regatas Corrientes se quedó con un duelo determinante frente a Obras Basket por 79-77 en un cierre para el infarto. El equipo de Leandro Ramella logró su tercera victoria consecutiva en un partido que siempre lo tuvo corriendo desde atrás.

Sin Tayavek Gallizzi ni Mateo Chiarini, el Remero apeló al carácter para sostenerse en juego y terminó festejando gracias a la templanza de Fabián Ramírez Barrios, que definió desde la línea en la última acción.

La gran figura fue Juan Pablo Corbalán con 29 puntos, clave para mantener a su equipo en partido durante los momentos adversos. También aportaron Andrés Jaime (14) y el propio Ramírez Barrios (11). En Obras, Ty Sabin (16) y Jorge Bilbao (15) lideraron la ofensiva.

El trámite fue cambiante: Obras dominó gran parte del juego, pero Regatas reaccionó tras el descanso y lo cerró mejor en un final ajustado. Con este triunfo, los correntinos alcanzan las 19 victorias en la temporada y se consolidan en la pelea.

Olímpico se hace fuerte y sueña con más 6

En La Banda, Olímpico superó con autoridad a La Unión de Formosa por 87-78 y dio un paso importante en su objetivo de meterse en la reclasificación.

El Negro mostró carácter para sobreponerse a un arranque complicado y terminó construyendo una victoria sólida a partir de la intensidad y las variantes ofensivas. José Ascanio fue la gran figura con 23 puntos, liderando a un equipo que supo manejar los tiempos en el cierre.

Tras un primer cuarto parejo, Olímpico encontró su mejor versión en el segundo período, donde sacó una diferencia clave que luego administró con inteligencia. A pesar de un intento de reacción visitante, el local nunca perdió el control.

Ferro no dejó dudas y dominó de punta a punta 7

En Caballito, Ferro volvió al triunfo con una actuación contundente al vencer a Argentino de Junín por 100-74.

El conjunto de Oeste impuso condiciones desde el inicio, con una defensa agresiva y salidas rápidas en transición que marcaron la diferencia. Emiliano Lezcano fue el más destacado con 14 puntos y 5 rebotes, en un equipo que repartió el goleo y mostró un alto nivel colectivo.

El partido se resolvió prácticamente en la primera mitad, donde Ferro sacó una ventaja decisiva que le permitió manejar el trámite con tranquilidad en el complemento.

Atenas festejó en un duelo cargado de tensión 5

En Córdoba, Atenas logró un triunfo fundamental al imponerse sobre Platense por 77-72 en un partido cargado de nervios y con mucho en juego en la zona baja.

El Griego supo construir una ventaja importante en el tercer cuarto, pero debió resistir la reacción del Calamar en el cierre. Juan Cruz Oberto y Nakye Sanders, ambos con 15 puntos, lideraron a un equipo que sigue luchando por salir del fondo.

El final fue tenso, con ambos equipos dejando todo en la cancha, pero Atenas logró sostener la diferencia y quedarse con un triunfo que puede ser decisivo en la recta final.

La jornada dejó en claro que la Liga Nacional de Básquet entra en una etapa determinante, donde cada partido empieza a pesar más. Ya sea en la pelea de arriba, en la clasificación o en la lucha por la permanencia, todos los puntos cuentan. Y esta vez, varios se definieron en el límite.