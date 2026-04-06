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Argentinos recibe a Banfield con la mira puesta en seguir en alza

Argentinos enfrenta a Banfield este lunes desde las 19 en La Paternal, por la fecha 13 del Apertura 2026.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 07:32hs
Argentinos recibe a Banfield con la mira puesta en seguir en alza

En el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos Juniors buscará extender su buen momento cuando reciba a Banfield en el cierre de la jornada del lunes. Desde las 19, el equipo de Nicolás Diez intentará ratificar la levantada que lo reposicionó tras un comienzo de temporada cuesta arriba.

El cambio de rumbo parece haber tenido un punto de quiebre claro: aquel penal convertido en el clásico ante Platense. Desde entonces, el Bicho encadenó tres triunfos consecutivos, incluido el 2-0 frente a Aldosivi en Mar del Plata, en el duelo pendiente. Una racha que le permitió recuperar confianza y empezar a acomodarse en la tabla.

Mucho juego, poca eficacia para Argentinos

Si bien los resultados acompañan, hay un aspecto que todavía genera preocupación en La Paternal: la definición. Argentinos es uno de los equipos que más situaciones genera en el torneo, pero también uno de los que menos convierte en relación a sus oportunidades.

Ese déficit ofensivo ha sido una constante, aunque en los últimos partidos logró disimularlo con eficacia en momentos clave. El desafío ahora será sostener esa mejora y darle continuidad a un funcionamiento que, desde lo futbolístico, ya muestra señales positivas.

Banfield, entre urgencias y esperanza

Del otro lado estará un Banfield que también atraviesa su propio proceso. Tras la salida de Rodrigo Auzmendi rumbo a San Lorenzo, el equipo del sur encontró en Tiziano Perrotta una nueva carta de gol. El juvenil fue determinante en la clasificación a los 16avos de final de la Copa Argentina y alimenta la ilusión en el Florencio Sola.

Sin embargo, la realidad en el torneo local es más compleja. Fuera de la zona de playoffs, el margen de error se reduce y cada punto empieza a ser determinante. El equipo dirigido por Pedro Troglio sabe que sumar en La Paternal puede ser un impulso clave.

Equipos definidos para un duelo clave

De cara al encuentro, ambos entrenadores tienen en mente sus formaciones. Argentinos apostaría por la base que viene de conseguir buenos resultados, mientras que Banfield buscará equilibrio entre solidez defensiva y peso ofensivo.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; Neyder Moreno, Tomás Adoryan, David Zalazar; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Estadio: Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Espinoza

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Fuente: TyC Sports

Argentinos Banfield Apertura
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