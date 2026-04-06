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Clima en Santa Fe: alerta naranja por tormentas fuertes y lluvias intensas durante todo el lunes

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

6 de abril 2026 · 07:49hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

José Busiemi/ UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional, mantiene vigente la previsión de alerta por tormentas naranja para la mañana y tarde, y amarilla para la noche de este lunes para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay, en la provincia de Santa Fe.

En cuanto al primero el organismo informó: "El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Por otro lado para la noche prevé: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual".

Pronóstico extendido

El comienzo de este lunes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada gris, con lluvias y una temperatura de 15.7° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 15°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa en la región que si bien las condiciones son estables, durante la jornada se mantiene una configuración de las masas de aire genera una leve tendencia de inestabilización y con ello la posibilidad de lluvias débiles a moderadas durante la misma, no descartándose algunos eventos más intensos. No obstante ello, el ingreso de un sistema frío desde el suroeste del continente, entre últimas horas de hoy y primeras de mañana debería permitir que las condiciones mejoren gradualmente manteniendo el rango de temperaturas mínimas y permitiendo suave ascenso de las máximas.

Martes con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse. Condiciones relativamente estables a establescon temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13°, suave ascenso de las máximas, 17° y poca amplitud térmica. Vientos moderados a regulares del sector suroeste.

En tanto se espera un miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables a estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 13° y suave ascenso de las máximas, 21°. Vientos moderados del sector oeste/suroeste, rotando al sur, con oscilaciones entre el suroeste y el sureste.

Por último, jueves con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 16° y máxima 23°. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe Servicio Meteorológico Nacional alerta
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