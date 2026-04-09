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Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este jueves 9 de abril

9 de abril 2026 · 07:39hs
Horóscopo Aries

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Horóscopo Aries

Horóscopo del jueves 9 de abril de 2026

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Un día de gran magnetismo. Te sentirás con la confianza necesaria para golpear puertas que antes creías cerradas. En lo profesional, un contacto del pasado podría reaparecer con una propuesta interesante.

Horoóscopo
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Es momento de soltar el control. Las cosas fluirán mejor si dejas de lado la terquedad en el ámbito familiar. En lo económico, se vislumbra una estabilidad que te permitirá planificar el fin de semana sin sobresaltos.

Gemini (21 de mayo - 20 de junio)

Tu curiosidad te llevará a investigar nuevos temas o tecnologías. Es un excelente día para el aprendizaje. En el amor, la clave será la escucha activa; tu pareja o alguien cercano necesita ser contenido.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Sentirás una fuerte necesidad de proteger tus logros. No te expongas innecesariamente en discusiones de trabajo que no te competen. Tu refugio hoy será el hogar y los afectos más íntimos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

La creatividad está a tu favor. Si tenés un proyecto artístico o comunicacional, hoy es el día para darle el toque final. Tu generosidad será retribuida con un gesto inesperado de un colega.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Día de gran eficiencia. Lograrás sacarte de encima trámites pesados o desorden acumulado. Tu salud te pide un respiro: intentá desconectar de las pantallas al menos una hora antes de dormir.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La balanza se inclina hacia el romance y los placeres. Si estás soltero, es un buen momento para sociabilizar. Si estás en pareja, busquen una actividad diferente que rompa con la rutina del jueves.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Tu intuición te salvará de un error en el ámbito financiero. Prestá atención a la "letra chica" de cualquier documento. En lo personal, un amigo podría acudir a vos buscando tu perspectiva profunda.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Día de expansión mental. Sentirás que los obstáculos que te preocupaban el lunes hoy parecen mucho más pequeños. Buen momento para iniciar conversaciones sobre proyectos a mediano plazo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El foco estará puesto en tu valor personal y tus recursos. Podrías recibir una noticia alentadora sobre un cobro pendiente o una mejora en tus condiciones de trabajo. Mantené la disciplina.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Con el Sol favoreciendo tu signo, te sentirás renovado y con ganas de emprender cambios estéticos o de ambiente. Tu originalidad será valorada en una reunión clave. No temas proponer lo "imposible".

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sentirás una conexión especial con tu mundo espiritual o intuitivo. Es un día para el silencio y la observación. Evitá las multitudes si te sentís muy sensible; recargar energías es tu prioridad hoy.

Horóscopo abril jueves
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