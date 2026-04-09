Platense recibe a Corinthians en su histórico debut a nivel internacional

Platense jugará este jueves por la 1ª fecha del Grupo E de la Copa Libertadores. A partir de las 21 enfrentará a Corinthians

Platense recibirá este jueves a Corinthians de Brasil, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, en un encuentro que será histórico para el “Calamar” ya que será su debut absoluto en una competición internacional.

El partido está programado para las 21 en el Estadio Ciudad de Vicente López, y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que el encargado del VAR será su compatriota Juan Lara.

Platense, que es dirigido por Walter Zunino, se clasificó a la Copa Libertadores gracias al histórico título obtenido en el Torneo Apertura 2025, en el que eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente vencer en la final a Huracán.

A partir de allí, al “Calamar" le costó mucho obtener buenos resultados, aunque esta Copa Libertadores, que marcará además su debut absoluto en una competencia internacional, se presenta como una muy buena oportunidad para cambiar la imagen ante sus hinchas.

Actualmente, el equipo de Vicente López atraviesa una grave sequía de seis partidos sin ganar, de los cuales empató cuatro y perdió los dos restantes.

Corinthians, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de 2026 ya que marcha 16° en el Brasileirao con 10 puntos en igual cantidad de partidos.

El equipo brasilero que es dirigido por Fernando Diniz no podrá contar con el delantero neerlandés Memphis Depay, que es su gran figura, debido a un desgarro que sufrió en el muslo derecho.

De todas maneras, sí dirá presente el delantero inglés Jesse Lingard, con pasado en el Manchester United y en la selección de su país.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Corinthians: Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Ramalho,Matheuzinho; André Ruiz, Raniele, Allan Souza; Breno Bidon; Yuri Alberto y Jesse Lingard. DT: Fernando Diniz.

Estadio: Ciudad de Vicente López

Árbitro: Piero Maza (Chi)

VAR: Juan Lara (Chi)

Hora: 21.

TV: Fox Sports y Disney+ Premium